El único acusado del homicidio de la calle Luanco de Gijón cometió el crimen bajo "enajenación mental", sostiene el fiscal, que pide su absolución

El único acusado por el crimen de la calle Luanco -un edificio de pisos compartidos donde apareció sin vida un hombre de 56 años en septiembre de 2024- se enfrentará a quince años de internamiento en un centro psiquiátrico por un delito de homicidio. Esta la petición formulada este martes por el Ministerio Fiscal, que interesa la libre absolución del procesado en la causa penal al concurrir la eximente de "enajenación mental".

Los hechos ocurrieron en la tarde del 25 de septiembre en el número 14 de la calle Luanco. El fallecido, de iniciales L. M. L. P., vivía de alquiler en el inmueble y en ese lugar recibió la visita del ahora encausado. Tuvieron una discusión previa en el portal, y luego, ya en la vivienda, el acusado accedió a la habitación de la víctima y le asestó seis puñaladas en distintas partes del cuerpo. Unas lesiones, provocadas de madrugada con un cuchillo o un instrumento cortante similar, que le causaron la muerte.

El hombre huyó del lugar y fue detenido días después por la Policía Nacional. Poco antes se había apresado a otro residente, al poco de localizarse el cuerpo del fallecido, que quedó exonerado de responsabilidades con la investigación posterior de los hechos. El ahora acusado ingresó en prisión provisional tras prestar declaración por los hechos.

Las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción judicial permitieron corroborar que el procesado sufría "un trastorno psicótico sin especificación, descompensado, y un síndrome de dependencia a múltiples drogas, que le anulaban sus facultades intelectivas y volitivas, lo que le impedía comprender la ilicitud de sus acciones en el momento de los hechos". Es por ello que la Fiscalía interesa su absolución y pide que se le imponga la medida de internamiento en "un centro psiquiátrico adecuado al tipo de patología que padece durante un tiempo máximo de 15 años".