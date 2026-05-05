La Universidad Europea tendrá un hospital simulado para impartir clases prácticas en su centro de Gijón

La Universidad Europea, en su aterrizaje en Gijón como centro adscrito, proyecta incluir en su nuevo edificio un hospital simulado para que los estudiantes puedan ensayar casos clínicos concretos. Pese a que el gigante educativo ha tenido que modificar su hoja de ruta inicialmente prevista, dejando para una fase posterior la creación de un campus autónomo en Asturias, la idea de incluir esta estructura se mantiene en el nuevo proyecto y de acuerdo a la línea didáctica de la empresa, que apuesta por las formaciones prácticas y por el aprendizaje basado en la experiencia. El visto bueno del Principado al proyecto, tras recibir hace una semana el aval del Consejo de Gobierno, se hizo oficial ayer con la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa), tal y como marca la ley.

La aprobación del proyecto y su publicación en el Bopa supone dar cuenta de la decisión al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de la adscripción del centro a la Universidad Europea de Madrid. Se recuerda en la notificación que la empresa deberá conseguir también el permiso para impartir las titulaciones que proyecta, todas vinculadas al mundo de la salud, y que se agruparán en un edificio de nueva creación que ocupará una finca de 10.000 metros cuadrados en la ampliación del Parque Científico en La Pecuaria.

Tras el decreto nacional que endureció el año pasado los requisitos legales para implantar nuevas universidades privadas, el proyecto de la Universidad Europea en Gijón se hará en dos fases. La entidad abrirá primero un edificio que funcionará como un centro adscrito de la Universidad Europea de Madrid. Es despliegue se realizará también en dos fases: en el curso de 2027-2028 se espera iniciar la andadura con los grados de Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia y a partir del segundo curso sumar las titulaciones de Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia. Cuando las siete titulaciones estén desplegadas en todos sus niveles, habrá unos 2.000 alumnos en el centro. En el Bopa figura además que el proyecto se presentó con la solicitud de dos posgrados, en concreto el máster de Psicología General Sanitaria y el de Urgencias, emergencias y críticos en Enfermería, si bien la concreción de estos complementos a los estudios de grado se definirán más adelante.

Mientras, la intención inicial de crear la Universidad Europea en Asturias como campus autónomo se mantiene, y su desarrollo se espera que pueda ir avanzando en paralelo a las gestiones para el centro adscrito. A juicio de la Europea, en cualquier caso, con esta primera fase el grupo ya impartirá en Gijón "la oferta académica más completa y ambiciosa en Ciencias de la Salud de todo el Principado de Asturias".

Respecto al hospital simulado, el proyecto figuraba en la primera versión del proyecto de la Europea en Gijón, antes del cambio de la normativa a nivel nacional y cuando, por lo tanto, se pensaba en que la universidad privada podría nacer en Gijón directamente como un campus autónomo en Asturias. Desde la empresa, sin embargo, han confirmado que la creación de este recurso se mantiene porque se considera fundamental para poder impartir los grados sanitarios con la calidad estándar que la Europea imparte en sus otras localizaciones.

El diseño en detalle de esta estructura está por definir pero será la primera de su estilo en la región. En el campus de Villaviciosa de Odón (Madrid), por ejemplo, el alumnado dispone de una réplica de lo que sería una sala de hospitalización de ocho camas y, también, cuatro consultas médicas y de enfermería, estancias que permiten ensayar técnicas sanitarias de todo tipo y simular casos clínicos concretos. En este mismo campus de Madrid, existe incluso una pequeña farmacia hospitalaria y salas de simulación clínica mediante sistemas de realidad virtual.

Un posible recurso

Desde la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) señalaron ayer su intención de "impulsar todas las acciones y trámites necesarios para denunciar la implantación de la universidad privada". "No vamos a permanecer impasibles ante un proceso que favorece la mercantilización de la educación y pone en riesgo el papel central de la Universidad de Oviedo como institución pública al servicio de la ciudadanía asturiana", afirmaron desde el sindicato, que dice confiar en que "más colectivos sociales, sindicales y estudiantiles" se sumen a la "defensa de una universidad pública, accesible y de calidad para toda la sociedad". En el Bopa se señala que, al oficializarse la aprobación del centro adscrito, cabe interponer un recurso contencioso-administrativo contra una decisión que, por lo demás, pone fin a la vía administrativa. La CSI ya judicializó también el proyecto de Quirón para crear un hospital privado en Nuevo Gijón.