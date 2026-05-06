La Copa de la Reina de Hockey Patines se juega en Gijón: LA NUEVA ESPAÑA te invita a vivir esta competición sorteando 10 entradas dobles

La Copa de la Reina de Hockey Patines se disputará del 14 al 17 de mayo en el Palacio de Deportes de La Guía-Adolfo Suárez, en Gijón y LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de esta competición en directo.

Este periódico sortea 10 entradas dobles para que acudas al torneo el día que prefieras, es decir, elige entre el 14, el 15, el 16 y el 17 para asistir al evento. Solo tendrás que completar el formulario que aparece a continuación y si eres el ganador se te comunicará por teléfono o correo electrónico.

Copa de la Reina 2026

En la Copa de la Reina 2026 participarán los ocho primeros equipos clasificados de la OK Liga Iberdrola al finalizar la primera vuelta, que este año son: Telecable HC; Esneca Fraga, Club Patí Vila-sana Cooperativa d’Ivars, Bembibre Hockey Club, Generali Hoquei Club Palau, Martinelia Club Patí Manlleu, Cerdanyola CH y ORKLA Bigues i Riells.

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Esta es la 20ª edición de esta competición, segunda que se celebra en la ciudad, tras la edición del 2011. El Club Patí Vila-sana Cooperativa d’Ivars es el vigente campeón, aunque el Club Patí Voltregà es el rey de copas con 6 trofeos, seguido por el Solimar Hockey Club con 5, y el Martinelia Club Patí Manlleu, con 3.