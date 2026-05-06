Las familias de la Inmaculada ante la retirada del Simancas: "Para bien o para mal, forma parte de nuestra Historia"

Sinónimo de "reabrir heridas" o de "remover el pasado". Eso supondría la retirada del monumento a los Héroes del Simancas de la fachada del colegio de la Inmaculada para muchas familias que acuden día sí y día también al centro y que, por tanto, pasan por delante de una escultura cuyo futuro no deja indiferente a nadie. "Para bien o para mal, forma parte de la Historia del país", apuntan algunos miembros de la comunidad educativa sobre la obra, que el Principado insta a la Compañía de Jesús a quitar.

"¿Por qué a estas alturas de la película hay que quitar un monumento que simboliza algo en concreto que a unos no les gusta? Es una decisión política", cuestionó a la salida de clase José Ángel Cartón, padre del colegio, que remarcó que "hay cosas más importantes para la ciudadanía". "Cada uno tendrá su opinión, pero la Historia no hay por qué borrarla", sostuvo Cartón. El Principado se ampara en que el grupo escultórico es un símbolo de exaltación franquista. "Creo que se debe respetar algo que lleva aquí desde hace muchísimos años, ¿vamos a tirar también la Cruz del Valle de los Caídos?", reflexionó José Ángel Cartón, que abogó por "tener la mente abierta".

Sensaciones encontradas tenía Carmen Amil. "Es un tema delicado, no hay blancos o negros", avanzó Amil, madre de una cría de la Inmaculada. "La política se está radicalizando y todo se utiliza como arma arrojadiza; veo positivo que se quite el monumento por lo que representa, pero me preocupa que esto siente un precedente", explicó Carmen Amil que, no obstante, reivindicó que "hay que estudiar y transmitir la Historia a nuestros hijos para no caer en los mismos errores".

Los familiares del alumnado del colegio de los Jesuitas subrayaron, eso sí, que de esta controversia ni mucho menos se habla en el día a día académico. Pasa desapercibida. José Antonio García-Baragaño, abuelo del pequeño Alonso Fernández, se mostró contundente. "El monumento no molesta; forma parte de la Historia de España", manifestó García-Baragaño, que entiende la postura de quienes reclaman la retirada del grupo escultórico de Manuel Álvarez Laviada, si bien no comparte su idoneidad. "Es una polémica que no viene a cuento; hay problemas mucho más serios", declaró. "No veo mal que se mantenga; debería contextualizarse para que los niños entiendan por qué tienen eso en la pared", afirmó su hija, Lucía García-Baragaño.

Las familias del colegio de la Inmaculada valoran la posible retirada del monumento del Simancas (en imágenes) / Marcos León

Baltasar Suárez, conocedor a la perfección de qué representa la escultura, aseguró que "no es una exaltación del franquismo, sino de los héroes que murieron aquí", antes de recordar la célebre frase del filósofo y ensayista George Santayana, aquella de "quien olvida su historia está condenado a repetirla". Tampoco convence en el centro la fórmula que plantea el Principado, que otorga a la Compañía de Jesús un plazo de cuatro meses para retirar la escultura. Si no ocurre, lo hará de forma subsidiaria el Ejecutivo regional, pasándole la factura a la propiedad.

"No le veo ningún sentido a que se quite a día de hoy; no es solución de nada", aseveró Luis Miguel Álvarez, padre de la alumna Muriel y para el que la eliminación de la obra supondría "reabrir heridas y debates que están más que cerrados". Álvarez, en ese sentido, animó a que el monumento se mantenga "en buen estado de conservación". "No hay que darle más importancia de la que realmente tiene; no sé la cantidad de gente que pasa por aquí y sabe realmente qué significa la escultura", concluyó Luis Miguel Álvarez, que condensa el sentir de multitud de familias de la Inmaculada, que ven innecesario quitar un monumento a los Héroes del Simancas que integra desde hace décadas el paisaje del colegio.