La federación vecinal urbana de Gijón amenaza con manifestarse si no recibe explicaciones por el nuevo plan para las fiestas de barrio

La federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana amenaza con "medidas conjuntas de protesta y acciones públicas" si no se convoca "una reunión inmediata, urgente e inaplazable" con el Ayuntamiento para recibir explicaciones sobre el nuevo modelo de fiestas de prao y romerías. "Sabemos con certeza que va a haber modificaciones, pero seguimos sin la reunión comprometida para conocerlas oficialmente y poder adaptarnos con tiempo quienes organizamos realmente estos festejos", cuenta el grupo, que dice estar "sin información oficial" y "sin seguridad jurídica" cuando varios de los eventos ya están programados. También reprocha que "hay colectivos que ya conocen decisiones que a esta federación se le siguen negando", en referencia, se entiende a la federación "Vive lo que sentimos", que agrupa a las parroquias rurales que organizan fiestas de prao y romerías tradicionales, y que se reunieron con el gobierno en estas últimas semanas.

La FAV se reivindica como "la principal plataforma organizadora de festejos de la ciudad", con alrededor de 25 fiestas de barrio impulsadas por asociaciones. Señala la federación que hace dos años, cuando se comunicó desde el Ayuntamiento la intención de revisar el modelo de fiestas de prao para facilitar las gestiones a los organizadores, se empezó a trabajar "con responsabilidad" y que se dio traslado de varias propuestas para "simplificar trámites" y "compatibilizar" las fiestas con la convivencia vecinal. "La respuesta ha sido la contraria: retrasos, silencio, reuniones aplazadas, compromisos incumplidos y un primer documento de modificación normativa que no recogía ninguna de las aportaciones realizadas", dice la FAV. El año pasado, añade, pidió una nueva reunión que no se llegó a producir y la requirió de nuevo el pasado marzo.

A estas alturas, la FAV piensa que "resulta especialmente grave que se pretendan introducir cambios a mitad de temporada, cuando muchas programaciones están cerradas, contratos comprometidos y solicitudes administrativas ya registradas". "No tiene sentido que unas fiestas se rijan por unos criterios y otras por otros, generando desigualdad, agravios comparativos y una absoluta falta de planificación", reprocha. "Especial preocupación generan los posibles cambios en horarios, donde se habla de recortes importantes sin que exista confirmación oficial ni posibilidad de diálogo. Las asociaciones no pueden organizar fiestas sobre rumores", concluye la FAV, que reprocha que "otros colectivos" cuenten "con información privilegiada y una interlocución preferente".

Desde hace un tiempo el gobierno local, a petición de las comisiones de fiestas, trata de dar con un modelo que reúna el mayor consenso posible para que las fiestas de prao sigan organizándose desde los barrios y las parroquias y que éstas no decaigan por cuestiones administrativas y dudas con el papeleo. Hace unos días daba a conocer, por ejemplo, la intención de que, si las comisiones presentan la documentación necesaria con dos meses de antelación, en 15 días concederán el permiso si está completa o les enviarán sus respectivos requerimientos. También se mantiene el modelo de declaración responsable, elaborado desde Urbanismo, para que los organizadores compartan responsabilidades con los feriantes. Se pretende facilitar a los organizadores de fiestas pequeñas (menos de 750 personas), además, un plan de autoprotección fácil de rellenar y que ahorra costes.