Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Gijón arranca un "análisis participativo" para reforzar las políticas contra la problemática del sinhogarismo: "Va en aumento"

"La imposibilidad de acceder a la vivienda es pública y notoria", lamenta el edil popular Guzmán Pendás, presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales

"Identificar áreas de mejora" y "diseñar una estrategia conjunta", objetivos del plan

Una persona sin hogar, en una imagen de archivo.

Una persona sin hogar, en una imagen de archivo. / Ángel González

Sergio García

La Fundación Municipal de Servicios Sociales iniciará un "proceso de análisis participativo" para "revisar y reforzar políticas" de cara a combatir el sinhogarismo en la ciudad. Así lo afirmó Guzmán Pendás, concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación y también presidente de la Fundación, en el marco de la jornada "El futuro de la atención al sinhogarismo en Gijón", que tuvo lugar este miércoles en el Antiguo Instituto. Pendás lamentó que en los últimos años ha crecido la cifra de personas que padecen esta situación. "La imposibilidad de acceder a la vivienda es pública y notoria", aseguró el edil.

El objetivo de este análisis pasa por "identificar áreas de mejora" y "diseñar una estrategia conjunta", indicó Guzmán Pendás. Habrá una estrecha coordinación entre el Ayuntamiento, las entidades que forman la Red de Inclusión Activa (Redia), servicios públicos o representantes vecinales. En ese sentido, el popular reivindicó que la problemática del sinhogarismo debe abordarse "desde una perspectiva integral".

Noticias relacionadas y más

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

"El contexto nacional no ayuda", aseveró Guzmán Pendás en alusión a por qué se ha incrementado en los últimos tiempos el número de personas que carecen de un hogar. "Vamos a hacer un nuevo recuento global en Gijón de personas que están no solo en situación de sinhogarismo sino también en situación de calle", subrayó el concejal popular. "La perspectiva es que va en aumento y por eso estamos aumentando los recursos económicos y de personal", sentenció Pendás. Durante la jornada también intervinieron Covadonga Landín, directora general de Servicios Sociales, y Alejandro López, de la consultoría "Strasocial".

Por la izquierda, Alejandro López, Guzmán Pendás y Covadonga Landín, en el Antiguo Instituto, durante la jornada.

Por la izquierda, Alejandro López, Guzmán Pendás y Covadonga Landín, en el Antiguo Instituto, durante la jornada. / LNE

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
  2. Muere una joven de 25 años tras precipitarse desde una ventana en Gijón
  3. Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal
  4. Vecinos 'secuestrados' en un edificio de Gijón de 13 plantas tras dos meses sin ascensores: 'No nos avisaron del problema
  5. Los perros del criadero ilegal de Gijón, una semana después de su rescate: varias perras de parto y las primeras familias recogiendo los cachorros que compraron
  6. Golpea a su expareja con una barra de hierro en Gijón y la amenaza 'con una pistola': en su coche hallaron varios cuchillos, martillos, destornilladores y navajas
  7. Los nuevos dueños del histórico restaurante Las Delicias desvelan sus planes: 'Forma parte de la memoria colectiva de Gijón
  8. Un subfusil de guerra, pistolas camufladas en bastones y cerca de 9.000 cartuchos: gran golpe al tráfico de armas en Asturias con cinco detenidos en Gijón y Oviedo

Gijón arranca un "análisis participativo" para reforzar las políticas contra la problemática del sinhogarismo: "Va en aumento"

Gijón arranca un "análisis participativo" para reforzar las políticas contra la problemática del sinhogarismo: "Va en aumento"

Aprobado el proyecto para lanzar el plan de vías de Gijón con el derribo de Carlos Marx

Aprobado el proyecto para lanzar el plan de vías de Gijón con el derribo de Carlos Marx

Más de mil escolares y exhibición de Bomberos y Salvamento Marítimo: el Club Santa Olaya pondrá el colofón a la tercera edición de "SwimSafe" con una multitudinaria jornada en El Arbeyal

Más de mil escolares y exhibición de Bomberos y Salvamento Marítimo: el Club Santa Olaya pondrá el colofón a la tercera edición de "SwimSafe" con una multitudinaria jornada en El Arbeyal

El primer MIR de Urgencias de la historia se formará en el Hospital de Cabueñes: "Me gusta Gijón por su calidad de vida y por la playa de San Lorenzo"

El primer MIR de Urgencias de la historia se formará en el Hospital de Cabueñes: "Me gusta Gijón por su calidad de vida y por la playa de San Lorenzo"

La Asociación El Fumeru abre el apetito de las fiestas de mayo en El Llano con el reparto del bollo

La Asociación El Fumeru abre el apetito de las fiestas de mayo en El Llano con el reparto del bollo

La Copa de la Reina de Hockey Patines se juega en Gijón: LA NUEVA ESPAÑA te invita a vivir esta competición sorteando 10 entradas dobles

La Copa de la Reina de Hockey Patines se juega en Gijón: LA NUEVA ESPAÑA te invita a vivir esta competición sorteando 10 entradas dobles

Un secuestro con rehenes y tiroteo incluido: el nuevo simulacro antiterrorista en Gijón, esta vez en el recinto ferial

Un secuestro con rehenes y tiroteo incluido: el nuevo simulacro antiterrorista en Gijón, esta vez en el recinto ferial

"Noah", el asistente telefónico virtual que gestiona las citas en centros de salud, ya está activo en Gijón: "Será una herramienta imprescindible"

"Noah", el asistente telefónico virtual que gestiona las citas en centros de salud, ya está activo en Gijón: "Será una herramienta imprescindible"
Tracking Pixel Contents