Gijón arranca un "análisis participativo" para reforzar las políticas contra la problemática del sinhogarismo: "Va en aumento"
"La imposibilidad de acceder a la vivienda es pública y notoria", lamenta el edil popular Guzmán Pendás, presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales
"Identificar áreas de mejora" y "diseñar una estrategia conjunta", objetivos del plan
La Fundación Municipal de Servicios Sociales iniciará un "proceso de análisis participativo" para "revisar y reforzar políticas" de cara a combatir el sinhogarismo en la ciudad. Así lo afirmó Guzmán Pendás, concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación y también presidente de la Fundación, en el marco de la jornada "El futuro de la atención al sinhogarismo en Gijón", que tuvo lugar este miércoles en el Antiguo Instituto. Pendás lamentó que en los últimos años ha crecido la cifra de personas que padecen esta situación. "La imposibilidad de acceder a la vivienda es pública y notoria", aseguró el edil.
El objetivo de este análisis pasa por "identificar áreas de mejora" y "diseñar una estrategia conjunta", indicó Guzmán Pendás. Habrá una estrecha coordinación entre el Ayuntamiento, las entidades que forman la Red de Inclusión Activa (Redia), servicios públicos o representantes vecinales. En ese sentido, el popular reivindicó que la problemática del sinhogarismo debe abordarse "desde una perspectiva integral".
"El contexto nacional no ayuda", aseveró Guzmán Pendás en alusión a por qué se ha incrementado en los últimos tiempos el número de personas que carecen de un hogar. "Vamos a hacer un nuevo recuento global en Gijón de personas que están no solo en situación de sinhogarismo sino también en situación de calle", subrayó el concejal popular. "La perspectiva es que va en aumento y por eso estamos aumentando los recursos económicos y de personal", sentenció Pendás. Durante la jornada también intervinieron Covadonga Landín, directora general de Servicios Sociales, y Alejandro López, de la consultoría "Strasocial".
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