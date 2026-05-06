Los gijoneses urgen que el nuevo plan contra las gaviotas sea "más eficaz" que los anteriores: "Generan situaciones desagradables constantemente"

"Tened cuidado con las gaviotas". Desde hace años, Leticia Pol lanza estas palabras cada vez que se dirige a las mesas de la terraza de la cafetería Korynto con su bandeja cargada de cafés, churros y aperitivos. Previamente, al salir del establecimiento, aprovecha la mano que lleva libre para levantar y agitar una bayeta con el objetivo de ahuyentar a las gaviotas que ya están al acecho en busca de alimento. Esas acciones son solo algunas de las medidas que a diario toman en los bares de Gijón, donde acaba de comenzar el nuevo plan contra las gaviotas, con el que se retirarán más de un millar de huevos hasta agosto y se tratará de alejarlas de las zonas más conflictivas a través de vuelos con aves rapaces. "Tienen que hacer algo para ser más eficaces que hasta ahora", expresa Leticia Pol.

Pese a que el nivel de incidencias a partir de avisos de la ciudadanía ha bajado de 554 en 2023 a 390 en 2025, los camareros y clientes de los establecimientos de la ciudad se muestran de acuerdo a la hora de señalar que "sigue habiendo situaciones incómodas a diario". Leticia Pol recuerda, por ejemplo, que la semana pasada hubo una gaviota que le golpeó en la cara con sus alas y que en numerosas ocasiones le han tirado todo lo que llevaba en la bandeja. "Antes no había tantos problemas, pero ahora es una pasada tanto por la parte de las gaviotas como por la de las palomas. El día que están desbocadas es increíble", apunta Pol.

Con la campaña que acaba de empezar, la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad confía que la empresa Laurus Control realice unas 600 actuaciones que permitan intervenir en cerca del 80% de los nidos detectados. En la actualidad, en Gijón hay registradas unas 700 parejas de gaviotas. Esa cifra es la más baja desde 2007. Una de las grandes novedades del plan impulsado por la concejalía que lidera el popular Rodrigo Pintueles pasa por que no se acometerá ningún sacrificio de polluelos para lograr un control "más ético". "Me parece estupendo que no sacrifiquen a ninguno. Se deben encontrar otras soluciones", indica Pol.

En esa misma línea se pronuncian Irene Flórez y Bárbara Vázquez, unas vecinas del centro de Gijón que este martes aprovecharon la tarde para tomar un café en el Renacer, un establecimiento ubicado en la plaza de Europa. "Es mucho mejor que en vez de acabar con parte de la especie se les pueda reconducir a otros sitios. Eso es lo ideal, ya que si forman parte de nuestro sistema es por algo", argumenta Vázquez, mientras vigilaba el cruasán que le sirvió el camarero Mariano Fernández. "Hay que estar atentas, ya que salen volando con la comida de un momento a otro", comenta.

Por su parte, Irene Flórez agrega que en algunos bares de Gijón ya han comenzado a colocar platos o plásticos que cubren los pinchos que sirven en sus terrazas. "Atacan muy rápido y saben siempre a qué sitios tienen que ir para conseguir comida", apunta Flórez.

La reacción de Mariano Fernández al escuchar la palabra "gaviotas" es un resoplido que resume a la perfección el cansancio que le producen las situaciones que le toca aguantar cada jornada. "Por culpa de las gaviotas y de las palomas muchos vasos y platos terminan rotos. Son una plaga y las medidas que se han impulsado hasta ahora no han sido suficientes. Además, deberían ser más duros y multar a quienes les dan comida", reivindica este camarero gijonés, que siempre intenta estar pendiente de que no haya una gaviota en las inmediaciones de la terraza que pueda terminar frustrándole su servicio a los clientes.