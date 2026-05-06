Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

La iglesia de La Laboral acoge "Duces Suaños"

"Dulces Suaños" en la iglesia de la Laboral, en imágenes

"Dulces Suaños" en la iglesia de la Laboral, en imágenes

Ver galería

"Dulces Suaños" en la iglesia de la Laboral, en imágenes / Marcos León

La iglesia de la Universidad Laboral acogió este miércoles la representación de "Duces Suaños: un musical pal siglo XXI" en el marco de la 47ª. Selmana de les Letres Asturianes. La obra la dirigen Mapi Quintana y Laura Iglesia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
  2. Muere una joven de 25 años tras precipitarse desde una ventana en Gijón
  3. Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal
  4. Vecinos 'secuestrados' en un edificio de Gijón de 13 plantas tras dos meses sin ascensores: 'No nos avisaron del problema
  5. Los perros del criadero ilegal de Gijón, una semana después de su rescate: varias perras de parto y las primeras familias recogiendo los cachorros que compraron
  6. Golpea a su expareja con una barra de hierro en Gijón y la amenaza 'con una pistola': en su coche hallaron varios cuchillos, martillos, destornilladores y navajas
  7. Los nuevos dueños del histórico restaurante Las Delicias desvelan sus planes: 'Forma parte de la memoria colectiva de Gijón
  8. Un subfusil de guerra, pistolas camufladas en bastones y cerca de 9.000 cartuchos: gran golpe al tráfico de armas en Asturias con cinco detenidos en Gijón y Oviedo

La iglesia de La Laboral acoge "Duces Suaños"

La iglesia de La Laboral acoge "Duces Suaños"

Las familias de la Inmaculada ante la retirada del Simancas: "Para bien o para mal, forma parte de nuestra Historia"

Las familias de la Inmaculada ante la retirada del Simancas: "Para bien o para mal, forma parte de nuestra Historia"

Aprobado el proyecto para lanzar el plan de vías de Gijón con el derribo de Carlos Marx

Aprobado el proyecto para lanzar el plan de vías de Gijón con el derribo de Carlos Marx

El Puerto de Gijón recibe 7,2 millones para impulsar el sector de la eólica marina

El Puerto de Gijón recibe 7,2 millones para impulsar el sector de la eólica marina

Manuel Jesús Álvarez García, premio Rosario de Acuña: "De la transición se ha perdido la exigencia a nuestros diputados, no se piden responsabilidades"

Manuel Jesús Álvarez García, premio Rosario de Acuña: "De la transición se ha perdido la exigencia a nuestros diputados, no se piden responsabilidades"

Del cierre de la calle Palafox a la compra del Palacio del Marqués de Tremañes: las iniciativas de la oposición en el Pleno

Del cierre de la calle Palafox a la compra del Palacio del Marqués de Tremañes: las iniciativas de la oposición en el Pleno

La federación vecinal urbana de Gijón amenaza con manifestarse si no recibe explicaciones por el nuevo plan para las fiestas de barrio

La federación vecinal urbana de Gijón amenaza con manifestarse si no recibe explicaciones por el nuevo plan para las fiestas de barrio

Un secuestro con rehenes y tiroteo incluido: el nuevo simulacro antiterrorista en Gijón, esta vez en el recinto ferial

Un secuestro con rehenes y tiroteo incluido: el nuevo simulacro antiterrorista en Gijón, esta vez en el recinto ferial
Tracking Pixel Contents