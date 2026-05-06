"Noah", el asistente telefónico virtual que gestiona las citas en centros de salud, ya está activo en Gijón: "Será una herramienta imprescindible"

Tras su exitoso estreno en el valle del Nalón, el asistente telefónico virtual de la Consejería de Salud que funciona de forma ininterrumpida ya está activo en Gijón. Bajo el nombre de "Noah", este sistema de inteligencia artificial conversacional permite desde este martes gestionar citas en los centros de salud a más de 300.000 personas de los concejos de Gijón, Carreño y Villaviciosa. "Se convertirá en una herramienta imprescindible, plenamente integrada en el sistema y al servicio de una Atención Primaria más accesible y moderna", expresó la consejera de Salud, Concepción Saavedra, durante una presentación que tuvo lugar en el centro de salud Severo Ochoa.

La realización de una prueba del sistema "Noah", esta mañana, en el centro de salud Severo Ochoa. / Marcos León

La implantación de "Noah" en Gijón, Carreño y Villaviciosa dará la posibilidad de pedir citas y realizar trámites administrativos de forma automatizada, llamando al teléfono 984278000. En concreto, el sistema ha entrado en funcionamiento en casi una veintena de equipamientos sanitarios: los centros de salud de La Calzada I y II, El Natahoyo, El Llano, Severo Ochoa, Contrueces, Roces-Montevil, El Parque-Somió, El Coto, Puerta de la Villa, Zarracina, Perchera, Laviada, Carreño y Villaviciosa. Asimismo, también está activo en los consultorios periféricos de El Empalme, Tremañes, Vega-La Camocha, Nuevo Roces y Venta Les Ranes.

El pistoletazo de salida al funcionamiento de "Noah" se produjo en el valle del Nalón en marzo. Allí, tal y como indicó Saavedra, "la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva y se ha detectado un uso creciente de este canal de interacción". Durante ese periodo, el sistema gestionó 5.125 citas, de las que el 57,66% se corresponden con la asignación directa de día y hora para la persona solicitante y el 24% con citas urgentes que fueron derivadas al personal administrativo para su atención en el día. Por otro lado, 189 llamadas fueron transferidas al 112 al tratarse de situaciones que requerían asistencia inmediata.

Respecto al perfil de los usuarios de "Noah", el balance de estos primeros meses refleja que el uso ha sido mayor por parte de población de menos de 65 años y que el tiempo medio de cada llamada es de unos 60 segundos. En total, se han alcanzado más de 386 horas de conversación con este sistema.

Nuevas mejoras

Con el objetivo de agilizar la atención administrativa y reducir cargas de trabajo en los centros de salud, la Consejería ha mejorado e incorporado nuevas funcionalidades a "Noah". Algunas de ellas son el cálculo automático de la letra del DNI, la incorporación de citas a la carta, la gestión de agendas administrativas compartidas, la optimización de respuestas ante situaciones habituales, la tramitación de reclamaciones en la unidad administrativas y la gestión de citas relacionadas con la tarjeta sanitaria.

Con su ampliación a Gijón, Carreño y Villaviciosa, la Consejería de Salud considera que refuerza su apuesta "por la innovación tecnológica aplicada a los servicios públicos, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, reducir tiempos de espera y ofrecer una atención más eficiente a la ciudadanía". "Este nuevo agente virtual supone un avance significativo en todo lo que significa la accesibilidad", aseveró Saavedra.

En cuanto al uso de plataformas con inteligencia artificial, la Consejera reivindicó que "es una herramienta que ya es una realidad en Asturias y va a seguir desarrollándose". "Nos dará muchas oportunidades", completó.

Por su parte, la subdirectora de Atención Primaria y Salud Pública en Salud, Carmen Menéndez, apuntó que "Noah" es un "nuevo compañero de viaje que no viene a sustituir a nadie y con el que buscamos que asuma la demanda telefónica, que es una tarea repetitiva que interfiere mucho en el trabajo de las unidades administrativas". "Es importante que esa parte la asuma una herramienta que acompañe a nuestros administrativos en la gestión de citas para que ellos puedan acompañar al paciente en el día a día, ser más cercanos y trabajar más adecuadamente y personalizadamente con cada uno de ellos", abundó.

Tras su implementación en Gijón, Carreño y Villaviciosa, Salud confía en poder extenderla en toda Asturias durante 2026 y principios de 2027. Está previsto que "Noah" llegue próximamente al área sanitaria de Avilés. De cara al futuro, Saavedra puntualizó que "con otros algoritmos, este sistema podrá tener su utilidad en los hospitales asturianos".