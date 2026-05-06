La ordenanza de bienestar animal inicia su tramitación política camino del Pleno

La aprobación en Junta de Gobierno de su proyecto normativo abre la tramitación oficial en el Ayuntamiento de la nueva ordenanza de protección y bienestar oficial, que impulsa la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, tras el periodo de consultas ciudadanas. Ahora el documento se abrirá en comisión a las enmiendas de los grupos políticos con la idea de conseguir la aprobación del documento en el Pleno antes del verano.

Misma Junta de Gobierno donde, como informó su portavoz, Jesús Martínez Salvador, se aprobó la prórroga del contrato de limpieza de varias dependencias municipales por 295.000 euros y el de telefonía móvil y otras comunicaciones de todo el Grupo Ayuntamiento por unos 260.000; además de una propuesta de modificación del contrato de escaneado y fotocopias y una ampliación del plazo de ejecución del contrato de suministro de vehículos autobomba urbana pesada.

Convocatoria para jefaturas municipales

En materia de personal se aprobó dentro del orden del día la convocatoria de provisión por concurso específico de méritos de varios puestos de trabajo singularizados: la jefatura del Servicio de Apoyo a Distritos, la jefatura del Servicio Técnico de Urbanismo, la jefatura del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos, la jefatura del Servicio de Gestión de Personas, tres plazas de letrados, la plaza de coordinador de Centros Gestores, tres plazas de Responsable de Centro Gestor, dos plazas de Responsable de Centro Gestor de Organismos Autónomos, la jefatura de Negociado de Patrimonio y la jefatura del Grupo de Atención al Ciudadano y ninguno más. Al margen hay otra convocatoria para dos plazas de ingeniero técnico industrial, una en concreto para el servicio de prevención. Y en cuanto al área de Urbanismo se dio luz verde al proyecto de urbanización y de compensación de una operación de vivienda en Contrueces.