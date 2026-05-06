Un secuestro con rehenes y tiroteo incluido: el nuevo simulacro antiterrorista en Gijón, esta vez en el recinto ferial

Un ataque terrorista, con secuestro de rehenes y tiroteo incluido. Esos han sido los pormenores de un nuevo simulacro terrorista organizado esta mañana por la Policía Nacional en el recinto ferial Luis Adaro. El ejercicio, en el que han participado cien efectivos, solo contando a los miembros de la Policía Nacional, es el tercero de este tipo que se realiza en la ciudad en las últimas semanas. Anteriormente, se hizo uno en la playa de Poniente y, hace casi un mes, tuvo lugar el MARSEC, un operativo en coordinación con la Armada en el que se simuló el secuestro de un barco en el puerto de El Musel. El simulacro de esta mañana se desarrolló desde las diez de la mañana y se hizo a puerta cerrada.

“Trabajamos para mejorar la coordinación de los grupos operativos y de las diferentes entidades de la ciudad que puedan intervenir en una situación así”, explicó el portavoz de la Policía Nacional en Gijón, el agente Rubén Llano. El plan, un operativo en el que se simula una acción antiterrorista, tomó el recinto ferial desde primera hora de la mañana. La intrahistoria del operativo simuló un ataque de tres individuos durante una charla que tenía lugar dentro del Luis Adaro. En este ataque se produjo un tiroteo, hubo fallecidos y también se tomaron rehenes. Además, se entendía que dentro de un vehículo podía haber material explosivo.

El objetivo era trabajar de forma coordinada no solo entre las unidades de la Policía Nacional, sino también con otros cuerpos que deberían intervenir si una situación así llegara a producirse en la vida real. Así, hubo presencia de bomberos, Policía Local, Cruz Roja, ambulancias y voluntarios. Por parte del cuerpo participaron diferentes unidades, como los TEDAX, la UPR o un negociador para mediar con los ficticios secuestradores que retenían a los rehenes. A todo esto se sumó una “operación jaula”, como se haría en la vida real, para poder asegurar el perímetro del recinto ferial y tratar de evitar que los implicados escaparan.

Respecto a la sucesión de simulacros en las últimas fechas, Llano explicó que “se trata de ir mejorando y trabajando para estar preparados” y que no se debe a “ninguna situación en concreto”. “Lo que pasa es que, una vez puesta en marcha la Circular 50 en Asturias, se está aprovechando para hacerlos ahora”, apuntó el portavoz de la Policía Nacional en Gijón.