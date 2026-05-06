El Tribunal de Cuentas archiva su expediente contra el Ayuntamiento de Gijón por unos contratos de 2023

El Tribunal de Cuentas acaba de archivar las actuaciones que abrió contra el Ayuntamiento de Gijón tras detectar deficiencias en el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en procedimientos de contratación municipal referidos al año 2023. El Tribunal acaba de comunicar al Ayuntamiento la aceptación íntegra de sus alegaciones y da por cerrado el expediente, de cuya apertura informó LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de febrero.

Las alegaciones presentadas buscaban subsanar las carencias detectadas por el Tribunal en su proceso de fiscalización de los contratos y que se centraban fundamentalmente en cuestiones de forma.Las explicaciones del Ayuntamiento se han dado por buena. De hecho, el mayor problema del Ayuntamiento en este asunto fue un problema de plazos. El Tribunal de Cuentas presentaba en agosto del año pasado el documento provisional de su "Informe de fiscalización del cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en los contratos de los municipios con población entre 200.000 y 300.000 habitantes, ejercicio 2023".

En ese momento Gijón no presentó alegaciones. Así, que le tocó hacerlo de urgencia sobre el informe definitivo publicitado hace unos meses. Algo que movilizó a personal de diferentes áreas municipales ya que las referencias del Tribunal de Cuentas eran a contratos del Ayuntamiento pero también de Divertia, la Empresa Municipal de Promoción Económica y Turística (PETSA), la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) y la Empresa Municipal de Aguas (Emvisa).

Entre los fallos detectados por el Tribunal de Cuentas se hacía mención en el informe al incumplimiento de tener accesible toda la información durante cinco años, a la falta de enlaces desde la web institucional a algunos órganos de contratación o a la falta de publicación de algunos informes vinculados al proceso de contratación.

Gijón fue fiscalizado en este informe junto a A Coruña, Almería, Badalona, Cartagena, Elche, Granada, Jerez de la Frontera, Hospitalet de Llobregat, Móstoles, Oviedo, Pamplona, Sabadell, Santa Cruz de Tenerife, Terrassa, Valladolid, Vigo y Vitoria-Gasteiz. Sobre un total de 241 contratos celebrados en 2023 tanto por el Ayuntamiento como por sus entidades dependientes –con un importe total de adjudicación de casi 50 millones–se analizaron 53. Un 22% del total.