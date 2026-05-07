Accidente en Gijón: un motorista herido tras chocar con un taxi
El herido sufrió lesiones en la espalda y la clavícula por las que fue trasladado al Hospital de Cabueñes
Fuerte accidente en el centro de Gijón que ha resultado con un motorista herido y trasladado al Hospital de Cabueñes. El conductor, que iba por una de las vías próximas a la plaza del Parchís, colisionó contra un taxi que en ese momento estaba cambiando de carril.
Fruto del golpe, el motociclista sufrió lesiones en la espalda y clavícula y fue trasladado hasta el Hospital de Cabueñes para conocer el alcance de las heridas. La Policía Local que acudió hasta el lugar para controlar la zona mientras se atendía al herido, ha abierto diligencias previas para intentar esclarecer los motivos del accidente.
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