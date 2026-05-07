Los amantes del ciclismo se reúnen en Gijón: Asturias Bike Weekend celebra su segunda edición con las mejores marcas, exposiciones y las últimas tendencias sobre las dos ruedas
El Recinto Ferial Luis Adaro acogerá del 8 al 10 de mayo la segunda edición de este evento dedicado a las dos ruedas, que contará con más de 30 expositores de marcas y tiendas especializadas
L. L.
Gijón se convierte por segundo año consecutivo en el escenario de la Asturias Bike Weekend. El Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro volverá a convertirse en el punto de encuentro para los amantes de la bicicleta, profesionales del sector, marcas y especialistas en una cita diseñada para vivir el ciclismo en todas sus formas.
El evento, impulsado por la Cámara de Comercio de Gijón y patrocinado por Turismo Asturias, Caja Rural de Asturias y con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y al que se puede acudir previo pago de 2 euros la entrada, ofrecerá el viernes 8, de 17.00 a 20.30 horas, el sábado 9, de 11.00 a 20.30 horas y el domingo 10, de 11.00 a 17.00 horas, una combinación de exposición, test de producto, talleres y actividades pensadas para todos los públicos.
El evento contará con la participación de más de 30 expositores, entre los que destacan tiendas especializadas del sector de la bici, empresas de turismo activo centradas en salidas en bicicleta y organización de pruebas, así como ayuntamientos de distintas zonas de Asturias, que presentarán sus propuestas de turismo activo vinculadas al uso de la bicicleta.
Otro de los grandes atractivos de esta edición será el museo de la bicicleta, que contará una exposición de bicicletas de Chechu Rubiera y hará un repaso a la evolución de la bicicleta con ejemplares tanto de bici clásica como de trial y BMX, entre otras.
Y para los nostálgicos destaca la exposición "Pequeñas Grandes Vueltas", donde se podrán ver más de 70 maillots originales vestidos por leyendas del ciclismo internacional.
El domingo a las 12.00 horas del mediodía tendrá lugar una de las actividades más esperadas del fin de semana: el II Gran Premio Asturias Bike Weekend by Turismo Asturias, una carrera para las categorías escuelas masculina y femenina, que se celebrará dentro del propio recinto del evento. Una cita pensada para fomentar el deporte base y acercar el ciclismo a los más jóvenes.
Además, habrá una infantil con hinchables, un circuito de ciclo habilidad para todos los públicos donde se podrán probar todo tipo de bicis, desde push-bikes sin pedales para los más pequeños, hasta fatbikes, bicis de trial, BMX y dirt. Todo ello con una zona gastro en el exterior del pabellón.
Tampoco faltarán circuitos para los más pequeños, exhibiciones, charlas y propuestas divulgativas orientadas a fomentar la movilidad responsable y la seguridad vial.
Una oportunidad única para descubrir las últimas novedades del sector, disfrutar del ambiente ciclista y compartir la pasión por las dos ruedas.
Evento con vocación de futuro
Asturias Bike Weekend se posiciona como una cita con proyección nacional e internacional, que no solo celebra la cultura ciclista, sino que también contribuye a dinamizar el sector turístico y comercial de la ciudad. La combinación de deporte, ocio, historia y promoción territorial convierte esta feria en un modelo de evento multidisciplinar que crece cada año en calidad y en número de asistentes.
Así, el evento encara 2026 con el reto de seguir creciendo en participación y visibilidad. La organización confía en que la combinación de feria comercial, actividades deportivas y divulgación convierta a Gijón en epicentro del ciclismo durante un fin de semana que aspira a marcar un antes y un después en el calendario del sector.
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