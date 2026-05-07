Antonio Orozco, antes de arrancar su nueva gira en Gijón: "He aprendido a cantar a los 50 años y siento que estoy en el mejor momento de mi vida"

Pasa por su mejor momento y quiere celebrarlo sobre los escenarios. El cantautor Antonio Orozco (Barcelona, 1972) ya ha activado la cuenta atrás para dar el pistoletazo de salida a "La gira de tu vida", un nuevo viaje musical que dará comienzo en Gijón el sábado 6 de junio. El recital tendrá lugar en el parque de los Hermanos Castro a las 22.00 horas.

¿Por qué decide arrancar en Gijón?

Hace bastantes años que no veníamos a Gijón. Esos años han sido espectaculares para mí. Entonces, volver a estar en Asturias y en esta ciudad era como una asignatura pendiente y quería que ese regreso se convirtiera en algo realmente importante. Por suerte, nos han permitido empezar en Gijón y no se me ocurre una mejor forma de volver que abriendo aquí la gira, empezando de cero y volviendo a empezar. Me siento muy orgulloso y agradecido a la gente que lo ha hecho posible.

¿Con qué novedades se encontrará el público este año tras la exitosa gira de 2025?

La estética cambia de alguna manera y hay pequeños ajustes que hemos aprendido durante el año pasado. El 2025 ha sido el año más escandalosamente maravilloso de mi vida. Hubo un cambio de propuesta y un nuevo disco después de haber estado bastante tiempo en silencio. Fue una propuesta súper honesta que nos ha dado la oportunidad de vivir algo totalmente abrumador. Y este 2026 lo hemos planteado desde la emoción y con humildad, intentando reajustar las cosas y convirtiendo "La gira de mi vida" en "La gira de tu vida". Esta es una propuesta que le dice a la gente: "Tío, déjame formar parte de tus recuerdos". Y ojalá que lo consigamos. Queremos que sea una forma de darles las gracias por este abrazo eterno que nos dan. Tengo la sensación de que todo lo que ha pasado hasta el día de hoy ha valido la pena.

¿En qué situación afronta el inicio de la gira?

A nivel vital puedo decir que este es el mejor momento de mi vida. Creo que es algo que salta a la vista por muchos motivos. Últimamente estoy pudiendo elegir y esa es una de las cosas más bonitas que le pueden pasar al ser humano. No siempre se puede elegir en esta industria. A veces es difícil completar tus discos, tus obras y tus canciones. Siempre hay un "pero". Y reconozco que en este proceso de los últimos cuatro años todo ha sido elegido cuidadosamente, con mucho mimo. He tratado de construir a diario un hilo, algo que se pueda contar y que sea una historia que marque. Me siento muy comprometido con todo lo que estoy haciendo y por eso he venido aquí, a estar con vosotros ahora, para acompañar el lanzamiento y hacer todo desde el corazón.

¿Cómo prepara los próximos meses de incesante actividad?

Cada día entreno mi voz entre 45 y 55 minutos. Todo esto viene dado porque después de hacer conciertos sin parar durante años, mis cuerdas vocales tuvieron un inconveniente serio y me tuvieron que operar. Después de la recuperación empecé a descubrir otras cosas que desconocía. La ignorancia es lo peor que existe. Poco a poco, con los profesores que tenía para volver a recuperar mi musculatura, mi voz y todo, empecé con mis clases de canto. Siento que estoy aprendiendo a cantar ahora. Tengo esa sensación. Por todo eso, ahora estoy en el mejor momento de mi carrera.

A sus conciertos acuden personas de todas las edades.

Es algo increíble. Me alucina que la gente venga en familia a vernos, a escucharnos. Que la gente venga con sus padres, con sus hijos, y que los hijos vengan con sus amigos. Es como una reunión bonita de dos o tres generaciones y es especial saber que las canciones se han ido sumando al corazón de la gente. La exposición televisiva que he tenido tan seria en los últimos 11 o 12 años también ha ayudado a que haya un casamiento con el público que es muy bestial.

Pasó por instantes duros que le llevaron a parar en 2023. ¿Cómo toma aquella decisión?

Todas las personas tienen derecho a entender que hay momentos en los que hay que parar. Eso sí, me gustaría diferenciar el hecho de que para parar hay que poder parar. Probablemente, nunca me lo había planteado porque no podía. En 2023 se sumaron varias cosas. Ya era un motivo de salud que me hizo ver que tenía que parar porque sentía que me estaba volviendo loco. Por suerte, en aquel momento podía parar y no sabes cómo lo agradezco. Ese frenazo me permitió ver las cosas de otra manera, con otra perspectiva. Ahora soy mucho más capaz de lo que era entonces. He mirado más para adentro que para afuera y he sido capaz de ordenar ciertas cosas en mi mente. Estoy muy agradecido a la vida, al público y a toda la gente que me rodea y que en algún momento me supo ayudar a volver a estar ahí.

¿Escribir el libro "Inevitablemente yo" le ayudó a reencontrarse consigo mismo?

Nunca hubo una intención de crear un libro, sino de contar desde la experiencia propia cómo uno puede salir del agujero, del boquete. Pesaba 127 kilos y estar en un escenario se hacía demasiado complicado. Nunca he comido más de lo que como ahora. Era como una especie de desorden continuo. Entonces, decir "apago aquí y vuelvo a encender cuando me encuentre mejor" me sirvió para coincidir con profesionales que me ayudaron a poner el orden. Llegó el orden y llegó el método para todo. Para escribir canciones, cantar, componer, aprender y también para mí y para mi familia por volver a estar en casa. Seguí una fórmula de búsqueda continua muy metodizada y funcionó. Hubo un día que las canciones no tenían por dónde escapar y fue bonito enfrentarme a ese momento. Me siento muy orgulloso de haber tomado decisiones para las que hubo que echarle cojones, ya que no es sencillo parar cuando tienes a tanta gente contigo. Seguramente, por haber parado a tiempo ahora estamos aquí.

¿Cómo fue el regreso?

Fue todo muy a la orden de los profesionales, con mucha paciencia. Intenté no tener prisa, aunque tú mismo te vas poniendo trabas e intentando cumplir objetivos cortoplacistas. Me marqué el reto de intentar escribir las 25 mejores canciones de mi vida con fechas de entrega que me iba poniendo, pero de forma ordenada, y eso me ayudó a escribir un disco que tiene canciones que se han convertido en las más importantes de mi carrera. Me siento muy orgulloso y todo esto lo digo desde la humildad de saber que todo lo que uno pretende en la vida cuesta mucho. Ahora sigo en un proceso y todavía me llevará mucho tiempo poder encontrar mi mejor versión.

Ha trabajado recientemente en la preparación del musical "Bodas de Sangre".

Me gustaría que te puedas imaginar lo que significa enfrentarse a una obra de Federico García Lorca y que te encarguen hacer el musical. Es un acto depresivo levantarte cada mañana, leer a Federico García Lorca y luego ponerte a escribir y darte cuenta de lo malo que eres todo el rato. Ha sido un baño de humildad continuo. He tardado dos años y medio en terminar el proceso y ya está entregado. Es un espectáculo que llegará para tener un nuevo punto de vista a la hora de hacer musicales en Federico García Lorca. No hay letras suyas, lo único que nos queda de él es toda la inspiración de su obra y lo que realmente quiso decir él bajo mi humilde punto de vista.

¿Qué significa Asturias para Antonio Orozco?

Aquí tuve compañeros de radio que ya se fueron y gente que me ayudó mucho. En los años 2000, 2001 y 2002 no era difícil encontrarme por los bares de Gijón, Oviedo y Avilés. Mis principios estuvieron muy marcados en Asturias y fue una región que me ayudó mucho, me abrazó muy fuerte y me dio ganas. Me ha permitido soñar que algún día podría pasar lo que está a punto de pasar en Gijón. Siento que ha llegado el momento y que va a ser como volver a empezar.

¿Hay alguna canción con la que le cueste no emocionarse sobre el escenario?

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Me quedo con "Te juro que no hay un momento que no piense en ti". Es un título largo que cuenta una cosa muy sencilla, que es que el amor de un hijo es absolutamente insuperable. No hay nada comparable a eso. La historia de esa canción es que no creo que haya nada en la vida algo más bonito que saber que alguien está pensando en ti en cada momento. Aunque pueda sonar algo cursi, es una de las cosas más importantes de nuestra vida. Mis hijos lo son todo.