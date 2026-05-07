La asociación vecinal de Montevil entrega los premios de la cuarta edición de su concurso "Pintureando" en El Corte Inglés de Gijón
La sala de Ámbito Cultural acogerá una exposición de pinturas de la entidad hasta el 16 de mayo
La sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Gijón acogió este jueves la entrega de premios del concurso "Pintureando", iniciativa promovida por la asociación vecinal "El Roble" de Montevil. El certamen, que alcanza su cuarta edición, reconoce el trabajo creativo realizado a lo largo del curso en los talleres de pintura de la asociación.
La exposición resultante reúne 38 obras, distribuidas en las categorías infantil, juvenil y adulto, y ofrece una panorámica diversa en cuanto a técnicas, estilos y expresiones artísticas. El acto estuvo presentado por Nieves Álvarez, profesora de pintura de la entidad vecinal y miembro del colectivo "Acuarelastur".
Tras la entrega de los galardones se llevó a cabo oficialmente la inauguración de la muestra, que podrá visitarse hasta el 16 de mayo dentro del horario habitual de El Corte Inglés.
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