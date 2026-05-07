La Casa Natal de Jovellanos despliega el "universo creativo" de Amador Rodríguez, "una de las voces más singulares de la escultura española"

"Gijón y Asturias siempre acogen muy bien la obra de mi padre". Quien pronuncia estas palabras fue Amador Rodríguez, hijo del fallecido escultor del mismo nombre, en cuyo honor el Museo Casa Natal de Jovellanos inauguró este jueves la exposición "Centenario Amador (1926-2026)", con motivo de los cien años del nacimiento de "una de las voces más singulares de la escultura española de la segunda mitad del siglo XX", ensalzó Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas. La muestra, que podrá visitarse hasta el 4 de octubre, incluye esculturas, pinturas, dibujos, collages o grabados. "Propone un recorrido amplio y representativo, estableciendo un diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y las procedentes del ámbito familiar", subrayó López Moro.

La exposición, comisariada por Francisco Zapico, complementa la que hasta finales de junio acoge el Museo Evaristo Valle. Ambos equipamientos, por tanto, apuestan estos meses por uno de los grandes autores de la escultura contemporánea nacional. "El conjunto nos permite adentrarnos en un universo creativo donde la geometría, el espacio y la materia se convierten en pensamiento y emoción", manifestó Montserrat López Moro. "Amador es uno de los pilares de nuestra colección; es uno de los maestros del arte normativo español", reivindicó Saturnino Noval, director de la Casa Natal de Jovellanos, que encomió asimismo la "generosidad" de los hijos del artista para hacer posible el proyecto expositivo, que se erige como "un acto de celebración" a la trayectoria de Amador Rodríguez, nacido en Ceuta si bien pronto se trasladó al lugar de origen familiar, Cangas del Narcea.

Saturnino Noval destacó el "misticismo" que acompaña a algunas obras de Amador. La muestra ocupa buena parte del museo, en el que se pueden observar varios aspectos de la labor del reconocido escultor: obras acabadas, el proceso que seguía hasta llegar a las mismas... "En una sala están lo que podríamos llamar 'indagaciones', cómo el artista iba trabajando hasta dar con el resultado de unas obras muy atractivas", afirmó Noval, que expresó su agradecimiento, entre otros, a Pablo Maojo, diseñador del cartel de la exposición, o al fotógrafo José Ferrero, que aportó algún retrato del escultor. También al equipo del museo por montar una colección que no era fácil por la delicadeza de los materiales.

La Casa Natal de Jovellanos inaugura una exposición de homenaje al escultor Amador Rodríguez (en imágenes) / Ángel González

Durante su intervención, Amador Rodríguez —a quien acompañaba su hermana Cecilia— aplaudió el "cariño" que le profesa la muestra a la figura de su padre —fallecido en Madrid en 2001— antes de alabar a su vez la "labor inestimable" de los museos gijoneses. También evocó los orígenes familiares de su progenitor. "La gente de Cangas del Narcea siente mucho orgullo por la obra y la trayectoria de Amador", declaró. "Amador entendía el arte como una realidad vinculada a la vida, como algo que debía ser comprensible, cercano, casi tangible", sostuvo, por su parte, Montserrat López Moro.

Como señala el comisario Francisco Zapico, la exposición que alberga la Casa Natal de Jovellanos "posee rango casi antológico y entero sentido paradigmático". "El conjunto describe bien el mundo de Amador, en sus principios praxiológicos, en sus fundamentos teóricos y en sus impulsos emotivos", asegura.