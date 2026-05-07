La conocida cadena de ropa con firma española que llegará próximamente a la calle Corrida de Gijón

La calle Corrida de Gijón es uno de los principales ejes comerciales de la ciudad. Por eso no es de extrañar que una conocida cadena de ropa con firma española vaya a instalarse próximamente allí. Y ya se anuncia en la fachada del local.

Y es que los vecinos de Gijón darán próximamente la bienvenida a Springfield, una cadena de ropa que ya tiene un establecimiento en Gijón, concretamente en el centro comercial Los Fresnos y que pertenece al grupo Cortefiel.

El local que tenía Oysho, antes de su cierre. / .

Esta tienda se instalará en un local que llevaba un tiempo cerrado y cuyo último negocio fue una clínica Vitaldent, justo al lado de Zara Hombre. Además, esta tienda no da solo a la calle Corrida, sino que también se podrá acceder a través de la calle Moros.

No será la única tienda de ropa en llegar a la calle Corrida, también se está preparando Adolfo Domínguez que ocupará el local que dejó Oysho.

Por otro lado, próximamente habrá que despedir otra conocida tienda, Pull & Bear, que se transformará en una perfumería Druni.

Primor

Otra tienda que también prepara su desembarco en la calle Corrida es la perfumería Primor, que ya cuenta con varias sucursales en Oviedo, Avilés y Parque Princidado.