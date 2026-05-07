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Aplausos, abrazos, emoción... La emotiva despedida por jubilación a un profesor de los jesuitas de Gijón

Docentes y estudiantes tributaron un cariñoso aplauso a Paco Cobo tras más de 40 años en el colegio de la Inmaculada

Paco Cobo.

Paco Cobo. / Lne

Carlos Tamargo

Flores, aplausos y mucha emoción. La comunidad educativa del colegio de la Inmaculada rindió un cariñoso homenaje a uno de sus profesores que en breve alcanzará la jubilación. Visiblemente emocionado, Paco Cobo recibió una gran ovación de de profesores y alumnos.

Aprovechando el último día lectivo en segundo de Bachillerato, "y a modo de sorpresa", los compañeros y alumnos de Paco Cobo quisieron agradecerle "tanto años como profesor". En concreto, además de profesor de inglés y tutor, el docente era responsable de paraescolares y formación humana.

Paco Cobo acumula más de cuatro décadas de docencia y son "numerosos los alumnos y antiguos alumnos a los que ha dedicado su tiempo, compromiso, dedicación y vocación".

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Con unas flores, aplausos y abrazos le quisieron agradecer su labor y desearle "lo mejor en su futura etapa".

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