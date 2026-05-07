La Federación rural decidirá en su próxima reunión la continuidad (o no) de su tesorera: una cuestión de estatutos

La Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes" decidirá, en su próxima reunión, si Marta Martínez continúa o no en su puesto de tesorera dentro de la ejecutiva. Así se acordó en la reunión mantenida ayer por los integrantes de la entidad en el centro social de Leorio. El motivo de esta situación obedece a una petición de la nueva directiva de la asociación vecinal de Porceyo, para la cual, según los estatutos, Martínez no podría ejercer mencionado cargo al no ser ya líder vecinal.

Por poner en contexto, Ana Migoya se impuso a Marta Martínez en las elecciones celebradas hace un par de meses en la parroquia de Porceyo. Un proceso que no estuvo exento de tensión. Unas semanas antes, José Luis García Nicieza comenzó su andadura como presidente de "Les Caseríes" al tomar el relevo de Miguel Llanos. En ese momento, claro, Martínez todavía era la presidenta de la asociación de Porceyo. "Nosotros interpretamos que no hay ningún problema", manifestó García Nicieza. En principio, en dos semanas tendrá lugar la reunión en "Les Caseríes" en la que se determinará en qué queda finalmente la cosa.

Se hablaron de más temas durante el encuentro de ayer. Uno de ellos fue el anuncio de que Ana Rivero dejará de llevar la Vocalía de Mujer. A partir de ahora lo hará Consuelo González, presidenta vecinal de Cenero y asimismo vicesecretaria en la ejecutiva de "Les Caseríes". Además, los vecinos abordaron los parques de baterías, refrendando su postura de que estas instalaciones se ubiquen lejos de viviendas, o el plan de los microbuses para la zona rural.