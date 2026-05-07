Las galas de la Coral San Antonio de Gijón ya tienen fechas: dan comienzo con una jornada infantil y juvenil

La Agrupación Coral San Antonio de Gijón celebrará un año más sus Galas Corales. Con el objetivo de acercar la música coral a la ciudadanía, el proyecto impulsará tres jornadas a lo largo del año. La primera de ellas tendrá lugar este sábado en el Antiguo Instituto, que acogerá una jornada infantil y juvenil en la que participarán el Coro de Voces Blancas del Nalón y el Coro Joven de Gijón. La iniciativa cuenta con el apoyo de varias entidades, entre ellas LA NUEVA ESPAÑA.

Desde la Coral San Antonio celebran "el honor" de poder contar con estos dos grupos en la gala del sábado, que empezará a las 19.00 horas. "Uno de los principales objetivos de este proyecto es promocionar y fomentar la música coral entre los más jóvenes, que son la auténtica cantera del futuro de la actividad coral", expresan.

Las Galas Corales de la Agrupación San Antonio continuarán los días 17 y 24 de octubre, también en el Antiguo Instituto. La programación se divide entre los meses de mayo y octibre debido a que los coros jóvenes detienen habitualmente su actividad en el mes de junio y no la retoman hasta septiembre. "Consideramos que el mejor momento para celebrar esta jornada de coros jóvenes es durante el tercer trimestre, antes del inicio de las vacaciones de verano", apuntan los organizadores.

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Aunque todavía no han dado a conocer las claves de las jornadas de octubre, sí han avanzado que participarán un grupo de Gijón, otro de Asturias y dos de fuera de la región.