Gijón perfila sus conciertos de Semana Grande: Amaia, Omar Montes y Ana Torroja, entre las actuaciones previstas

Amaia, Ana Torroja, Omar Montes, El Canijo de Jerez o "Revólver". Por esos artistas, entre otros, pasa la propuesta de Divertia para la Semana Grande de Gijón, que este año irá del 7 al 16 de agosto. Así lo confirmó este jueves Oliver Suárez, presidente de Divertia, durante la presentación de la imagen estival de la ciudad, en la que desgranó las actuaciones musicales que la empresa municipal plantea para los próximos meses. "Es una programación variada y de calidad en la que cada persona podrá encontrar a su artista", indicó Suárez. La iniciativa debe aprobarse, eso sí, en el consejo de administración, previsto para la semana que viene.

Uno de los principales reclamos será Amaia, que ofrecerá en el escenario de Poniente "el único concierto gratuito en su gira". También estarán por esas fechas festivas Amatria, Ana Torroja, DJ Nano, "La Casa Azul", "Revólver" o el popular Omar Montes, "con su gira de despedida, al menos de momento", bromeó Oliver Suárez. Por la plaza Mayor pasarán artistas como María Rodés, "The Harlem Gospel Travellers", El Canijo de Jerez, Marisa Valle Roso o "Sanguijuelas del Guadiana". "Son uno de los fenómenos musicales y sociales del momento", ensalzó el presidente de Divertia.

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La propuesta abarca también otros conciertos durante el mes de agosto. Entre ellos, "Drugos", "Fantastic Negrito", Nacho Vegas o el cantautor José González. Asimismo, se mantendrán los planes musicales de "La Terraza del Botánico" y el proyecto "Arte en la Calle". "En ese sentido, están programados casi cien espectáculos a lo largo de julio y agosto que incluyen música, danza, teatro y otras disciplinas", resaltó Oliver Suárez.