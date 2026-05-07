Gijón renueva su imagen turística con un nuevo logo: "Empieza una nueva etapa"

"A partir de hoy comienza una nueva etapa en la promoción turística de Gijón. Una etapa en la que tendremos una herramienta más sólida, coherente y diferencial". Con estas palabras finalizó ayer su intervención la vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, durante el gran organizado en la Colegiata de San Juan Bautista para presentar el nuevo logotipo turístico de la ciudad. Un nuevo logotipo que vio la luz en medio de una gran puesta en escena, con asistentes como público de diferentes sectores de la sociedad civil y también un logo que se basa en el plano de la ciudad de Gijón y que se asienta sobre el color rojo y blanco que siempre acompaña a la capital marítima del Principado. Dicho logo, que se acompaña del eslogan "Horizonte Valiente", se utilizará en las futuras campañas turísticas de la ciudad, así como para promocionar diferentes eventos.

La presentación de la nueva imagen de Gijón en el ámbito turístico se hizo en un acto muy cuidado en el que se trató de poner en valor las fortalezas del concejo a la hora de atraer visitantes. Así, se habló de mar, de sidra, de chigres, pero también de cultura, talento, raíces, pasado industrial y obrero y futuro asentado, entre otras cosas, en la economía azul.

Fue Ángela Pumariega, quien también tiene las competencias de la concejalía de Turismo, la que, precedida de Daniel Martínez Junquera, director de Visita Gijón, explicó el por qué de esta decisión de renovar la imagen de Gijón en el sector de los viajeros. "Necesitábamos una idea más clara de nosotros mismos como destino. Hacer el destino más legible, más propio y diferencial", concretó la concejala del Partido Popular.

El nuevo logotipo / LNE

Pumariega reseñó que la ciudad se encuentra "en un buen momento turístico" y que, precisamente por eso, tocaba ahora "ser más exigentes". "Los buenos momentos son también para orientar el crecimiento hacia un modelo que aporte valor, que sea equilibrado, que cuide la ciudad y respete la calidad de vida de los que vivimos aquí", afirmó. La Vicealcaldesa explicó que el logo no se trata de una acción aislada, sino que es un paso más dentro del Plan Estratégico de Turismo 2025-2035. "No es un cambio estético. Estamos ante una herramienta prevista en una hoja de ruta más amplia para ordenar nuestro futuro turístico", agregó.

Un turismo al servicio de la ciudad

La responsable de Turismo también dejó claro que este sector "tiene que estar al servicio de la ciudad". "Tiene que ser bueno para el que nos visita, pero también para el que vive aquí. Tiene que generar actividad económica, pero también reforzar la vida cultural, social y urbana de Gijón", añadió.

Volvió a incidir en un mensaje repetido en varias ocasiones desde este área municipal: "Estamos a tiempo de decidir con calma, con ambición y responsabilidad. A tiempo de decir esta es la ciudad que queremos ser y esta es la ciudad que queremos compartir", valoró.

La Vicealcaldesa también reseñó que el nuevo logo se utilizará en campañas, eventos, las ferias y para promocionar productos turísticos, entre otras cosas. "Servirá para que las iniciativas vinculadas al turismo no vayan cada una por su lado, sino que respondan a una misma idea y cuenten con un marco reconocible", dijo la popular.

También contó Pumariega que para idear el logo se han hecho diferentes encuestas y se ha estado en contacto permanente con el sector. También que se hicieron talleres y sesiones trabajo. El acto en la Colegiata, por otro lado, contó con numerosa representación de la sociedad civil.

Así, por ejemplo, hubo representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento, como la portavoz del PSOE, Carmen Eva Pérez; la de Podemos, Olaya Suárez y la de Vox, Sara Álvarez Rouco.

También acudieron los ediles del Partido Popular Rodrigo Pintueles, Guzmán Pendás o Abel Junquera así como nombres importantes del partido en la ciudad y en la región como fueron el presidente, Andrés Martín, o los diputados Pilar Fernández-Pardo, Pedro Rueda o Manuel Cifuentes, entre otros. Además, estuvo el presidente de Divertia, Óliver Suárez.

De la sociedad civil, se pudo ver al presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño; al presidente de CajaGijón La Rural, José Ramón Fiaño; al presidente de Otea Gijón, Ángel Lorenzo o a los presidentes de importantes clubes sociodeportivos como Joaquín Miranda (Grupo Covadonga), Gonzalo Méndez (Santa Olaya) o Mario Vigil (Chas).

También estuvo Alejandro Beneit, el director del Bioparc Acuario de Gijón o representantes del movimiento vecinal como Maite Martín o Sergio Álvarez.