El Hospital de Cabueñes aplaude el trabajo de los 82 estudiantes que culminan su rotatorio clínico: "Nos despedimos con gratitud y nostalgia"
"Aquí se han creado unos lazos que nos unirán para siempre", afirman los alumnos, que celebrarán sus respectivas graduaciones en las próximas semanas
A lo largo del curso, el Hospital de Cabueñes y los centros de salud de Atención Primaria de Gijón se convirtieron en "una segunda casa" para los 82 estudiantes de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Logopedia que ahora culminan su rotatorio clínico. Para poner el broche de oro a esa etapa enriquecedora, Cabueñes acogió este jueves el acto de despedida a unos jóvenes que en las próximas semanas celebrarán sus respectivas graduaciones. "Nos despedimos con gratitud y nostalgia. Aquí se han creado unos lazos que nos unirán para siempre", expresaron los alumnos.
Los estudiantes que finalizan el curso rotando en Cabueñes son 26 de Medicina, 43 de Enfermería, siete de Fisioterapia y seis de Logopedia. La gerente del área sanitaria III Oriente, María Luisa Sánchez, se mostró "agradecida" ante los alumnos por haber elegido Cabueñes y los centros de salud de la ciudad. "Espero que hayáis aprendido lo que hay que hacer en nuestro día a día. Nos habéis aportado energía, mirada fresca, espíritu crítico, innovación y curiosidad".
Más allá de los aprendizajes clínicos, María Luisa Sánchez incidió en el "trabajo en equipo y la cercanía" con la que se trabaja en Cabueñes. "Eso, añadido a los profesionales referentes que tenemos, resulta clave para atraer cada vez a más jóvenes", defendió Sánchez, "muy orgullosa" de que el primer MIR de Urgencias de la historia, David Pastor, vaya a formarse en Cabueñes.
En la despedida a los estudiantes también intervinieron el gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Aquilino Alonso, y los decanos de las facultades de Medicina y Enfermería de la Universidad de Oviedo, Juan Pablo Rodrigo y Fernando Alonso, respectivamente. Los tres reivindicaron la "gran colaboración entre la parte formativa y la sanitaria" y celebraron el esfuerzo de los protagonistas de la jornada. "Sois el futuro del sistema sanitario. Ahora viene el principio de una nueva etapa y os agradeceremos si elegís nuestros hospitales. Os animamos a formar parte de este gran equipo", comentó Aquilino Alonso.
Los decanos, por su parte, destacaron que "nos sentimos afortunados y privilegiados de poder trabajar de la mano de nuestros hospitales universitarios". "Somos una de las universidades con mayor cantidad de prácticas y de mejor calidad. Eso hay que ponerlo en valor y agradecérselo al sistema sanitario", abundó Juan Pablo Rodrigo.
El acto de despedida se completó con la entrega de diplomas y con las palabras de algunos estudiantes, así como de los graduados del anterior curso Ignacio de la Vega y Ana Cuetos, dos de los asturianos que han participado en un voluntariado en Camboya en la ONG Sauce y el jesuita Kike Figaredo.
El decano de Medicina, crítico con el desembarco de la Universidad Europea
"Para la actividad económica será positivo, pero desde el punto de vista médico ya hay un exceso de facultades en España". Con estas palabras se expresó el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo, Juan Pablo Rodrigo, acerca del desembarco de la Universidad Europea en Gijón, que planea iniciar su actividad en el curso 2027-2028 como centro adscrito en la ciudad.
Medicina será una de las titulaciones con las que contará la Universidad Europea desde ese primer curso. Juan Pablo Rodrigo defendió que "no es positivo acumular más facultades, ya que tenemos más en España que en toda Europa y eso va a generar un exceso de médicos". No obstante, agregó que "a la Facultad no nos afectará porque no compite con el mismo tipo de alumnos".
Por su parte, el decano de Enfermería, Fernando Alonso, celebró la licitación de la redacción del proyecto para trasladar la facultad a la Universidad Laboral. "Es una noticia positiva. Es un entorno muy apropiado. Por nosotros, cuanto antes esté lista mejor", aseguró.
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