Las novedades del programa de ocio alternativo nocturno de Gijón: visita a los Picos de Europa, talleres de acompañamiento a la crianza o una renovada fiesta en la playa

La asociación Abierto Hasta el Amanecer presentó la tercer fase de actividades del programa de ocio alternativo nocturno, para jóvenes de entre 13 y 35 años, que se celebra del 8 de mayo hasta el 21 de junio con el foco puesto en "tres pautas claves" para mantener las propuestas de tiempo libre para la juventud gijonesa: "Democratización del ocio, cohesión social y de la salud y la igualdad y diversidad, por encima de todo", expresó Jorge González-Palacios, concejal de Juventud que, aprovechó la ocasión, para recordar el Plan Integral de Juventud que se pondrá en marcha en unos meses, animando a las asociaciones y jóvenes a participar en la encuesta del Ayuntamiento para conocer sus necesidades, gustos y propuestas.

En el cierre de la 34ª edición del programa de ocio nocturno, desde Abierto Hasta el Amanecer destacaron la gran participación que esperan tener para las próximas semanas. En el área de Cultura, gestionado por Sofía Villa, desvelaron que ya han recibido más de 1.400 inscripciones para las actividades de esta fase. "Es una grata sorpresa, estamos flipando con la acogida de la edición", aseguró la responsable que explicó este incremento a través del concurso de música realizado hace unos meses y que dejó muy buenas sensaciones. "Tanto de público como de bandas participantes, fue un éxito empujado por la mejora técnica y de sonido que realizamos", celebró Villa.

Entre los planes que más adeptos están sumando, triunfa la cocina de sushi (8 de mayo), el taller de manipulador de alimentos intensivo (13 de junio), el curso de peluches (31 de mayo) o el laser tag (24 de mayo) que "nunca falla". También cuentan con algunas novedades como una actividad dedicada al acompañamiento en la crianza primeriza (16 de mayo). "Se desconoce el proceso de la maternidad y hay muchas cosas que no se informan, por lo que hemos considerado necesario tener algo relacionado con este tema", señaló Villa. Otros planes pasan por el Jardín Botánico (14 de junio), el FrikFest (17 de mayo), el evento Orgullo (7 de junio) o la tan esperada fiesta en la playa de Poniente (21 de junio) con la que se cierra esta edición y en la que aseguran que van a subir el listón. "Queremos superarnos y está previsto que haya talleres, actividades todo el día, hinchables, música en directo...", enumeró Rui Pinto.

Presentación del programa de ocio alternativo nocturno de Abierto Hasta el Amanecer. / LNE

Travesía para iniciados por Picos de Europa

No podían faltar los planes deportivos entre los que destacan la visita a Picos de Europa (6 de junio) y una ruta por la vía ferrata de Vidosa Multiaventura. "Es una actividad asequible para todos, en la que iremos con monitor y que es otra forma de hacer una actividad en un medio natural", destacó Miguel Vigil, responsable del área de Deporte.

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Como en ocasiones anteriores, regresarán los torneos deportivos que ya cuentan con 97 equipos participantes y más de 1.300 personas inscritas. "Los partidos serán sin árbitro, dando la oportunidad a los participantes de gestionar ellos mismos la actividad y para favorecer un ambiente seguro", añadió Vigil. Para aquellos más diestros en los videojuegos, tendrán su oportunidad de demostrar su destreza con los torneos de Fornite (15 de mayo), Rocket League (29 de mayo) y League of Legends (12 de junio). Además, también habrá un maratón de pádel (23 de mayo) en el Complejo Deportivo de La Calzada.