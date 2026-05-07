Ocho segundos de "disparos" con láser azul para terminar con los problemas en las cuerdas vocales: el nuevo avance de Otorrinolaringología que triunfa en Cabueñes

Un granuloma de tan solo dos milímetros ubicado en la parte posterior de las cuerdas vocales se había convertido en un problema para Iván García Fernández, un vecino de Nuevo Gijón de 46 años. Esa lesión inflamatoria le generaba una ronquera persistente y conllevaba otros riesgos que quiso evitar a través del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Cabueñes. Fue allí donde el médico Sergio Obeso Agüera le trasladó la posibilidad de aprovechar los equipos de láser azul para patologías benignas de laringe que han comenzado a utilizar recientemente en Cabueñes y en el HUCA y cuyos resultados están siendo "brillantes". Uno de sus grandes beneficios es que pacientes con pólipos, papilomas o tumores benignos ya no tienen que pasar por quirófano.

Así es una intervención con láser azul para patologías benignas de laringe en el Hospital de Cabueñes, en imágenes / Ángel González

La intervención de Iván García Fernández se pudo llevar a cabo este miércoles en una consulta de Otorrinolaringología. Este gijonés esperaba junto a su mujer, Raquel Palacios, a recibir el aviso de Sergio Obeso para realizar el procedimiento, que implica menos riesgos y acorta los tiempos de espera. Esa llamada se produjo tan solo unos minutos después de que llegara a su fin la intervención con láser azul a otro paciente que sufría un pólipo en las cuerdas vocales. Los nervios y la angustia de García se redujeron rápidamente al transmitirle el especialista que "el chico que ha entrado antes solo ha necesitado ocho segundos de 'disparo' con láser azul".

Antes de dar inicio a la intervención, Obeso colocó en las fosas nasales de García unos algodones bañados con espray anestésico para empezar a preparar la zona. Ese es tan solo el primer paso para completar una anestesia local que requiere de un trabajo preciso de más de diez minutos. "Lo que hacemos es darle anestesia local con una combinación de lidocaína y adrenalina que va gota a gota. Es muy importante tener la certeza de dormir totalmente la laringe para que no tenga reflejos y no tosa en el momento de la intervención", explicó Sergio Obeso, acompañado por la enfermera Cristina García y Jorge Falagán, de la empresa a la que Salud le alquila el sistema de láser azul.

El proceso lo culmina Anatomía Patológica

Una vez culminada la anestesia local, Sergio Obeso tomó el láser azul y todos sus movimientos en el interior de la laringe de Obeso se visualizaban a la perfección gracias a la pantalla que reflejaba la señal del endoscopio flexible de entre 3,2 y 5 milímetros de grosor que le colocaron al paciente previamente. En apenas unos segundos, la luz del láser es absorbida preferentemente por tejidos con pigmentos rojizos y el sistema permite programar distintos parámetros en función de la lesión que se pretende eliminar.

En su caso, Obeso suele optar por pedirle que dispare 60 milisegundos con una potencia de 5,5 vatios y pare 50 milisegundos. Con esos ingredientes, Obeso tiene todo preparado para empezar a cortar y coagular una lesión en la que si no contara con el láser azul necesitaría trabajar con bisturí. En solo unos minutos, el granuloma de Iván García fue eliminado con láser azul y retirado con unas pinzas. El bulto, apenas visible en el exterior, fue trasladado al servicio de Anatomía Patológica para que descarte cualquier tipo de enfermedad.

Sin comer ni beber y no hablar en exceso

"¡Ya pasó!", le indicó Obeso al paciente, que respondió de forma espontánea: "Menos mal. Parece que he salido a correr diez kilómetros". No obstante, rápidamente aseguró que "si me saliera algún otro bulto, no dudaría en volver a pasar por este procedimiento". En la escala del dolor (siendo 1 el mínimo y 10 el máximo) con la que los pacientes valoran la experiencia, García cifró en un 5 la molestia y en un 4 el dolor. La media del resto de los 18 pacientes que habían recibido esta técnica en Cabueñes había sido aún más baja, de alrededor de 2 puntos en ambas mediciones.

Apenas media hora después de haber entrado a la consulta, este gijonés se marchó a su residencia con la única indicación de estar 20 minutos sin comer ni beber, no hablar en exceso y tomar paracetamol en caso de dolor. En siete días, Obeso le revisará para observar el proceso de cicatrización de Iván García, uno de los 30 pacientes que este año se beneficiará de una técnica que permite olvidarse de sedación, anestesia general e intubación. "Aporta muchas ventajas al reducir los riesgos quirúrgicos y aumentar la rapidez. Además, no tener que competir con otras enfermedades para poder entrar en quirófano facilita reducir las listas de espera y también es positivo porque su coste es más bajo al no tener que estar ingresados, lo cual conlleva trámites burocráticos", subrayó Sergio Obeso, un profesional que antes de llegar a Gijón ya había realizado alrededor de 200 intervenciones de este tipo en Santander.