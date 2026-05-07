La protección del Catálogo lleva a Gijón a bloquear la retirada del Simancas: "Está protegido y eso no va a cambiar"

El monumento del Simancas seguirá en la fachada del colegio de La Inmaculada mucho más de los cuatro meses de plazo que la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que lidera Ovidio Zapico (IU), le ha dado a la Compañía de Jesús para que retire el conjunto escultórico, al entender que es un símbolo de exaltación franquista que incumple la legislación autonómica y estatal de memoria democrática. O por lo menos esa es la intención del gobierno municipal gijonés que conforman Foro y PP. Más allá de los recursos que contra la decisión de la Consejería acaben presentando los jesuitas, el Ayuntamiento de Gijón ya ha dejado claro que no dará ninguna licencia de obra que afecte a ese monumento.

"El Catálogo Urbanístico municipal le da protección a la fachada del colegio donde está el conjunto de Manuel Álvarez Laviada y por esa protección que tiene no se puede retirar. Cualquier actuación sobre la misma requiere de una autorización municipal ya que el Catálogo le da ese nivel de protección y eso, mucho me temo por el señor Zapico, no se va cambiar", concretó el edil de Urbanismo y portavoz del gobierno, Jesús Martínez Salvador. El edil forista "agradeció" esa protección que el Catálogo da a la obra y volvió a posicionar al gobierno local contra su retirada. "La historia no hay que eliminarla, la historia hay que contarla para poder aprender de ella y para que no vuelva a ocurrir en el futuro", reiteró el portavoz del gobierno local.

"El Catálogo no es suficiente argumento", dice el Principado

La posición del gobierno local le enfrenta directamente a la Consejería que en su resolución rechaza que el Catálogo le garantice a la obra de Laviada un nivel de protección suficiente como para bloquear su retirada. "La ficha del Catálogo solo da protección integral a la iglesia sin incluir, además, ninguna referencia concreta sobre el monumento, que es además un anexo a la reconstrucción original del edificio, y su valor artístico o patrimonial. Así que el rechazo del Ayuntamiento en base al Catálogo no es suficiente argumento", asegura Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática del gobierno de Asturias.

Collado también rechaza las acusaciones de decisión sectaria que representantes de Foro, PP y Vox le han aplicado a la orden emitida por el Principado. "No es sectarismo, lo que hacemos es cumplir la ley.La carga ideológica no está en la retirada de un monumento contrario a la ley está en quienes defienden que siga lo que es un homenaje a unos golpistas, que mandaron bombardear Gijón", sentenció la responsable de Memoria Democrática.

Tanto la Compañía de Jesús, que así lo indicó en sus alegaciones, como el Ayuntamiento entienden que la mejor solución para cumplir con la ley evitando eliminar la pieza escultórica pasa por un proceso de resignificación del monumento. La incorporación de placas explicando el contexto y la retirada del mensaje a los "Caídos por Dios y por la Patria" y el "Disparad sobre nosotros", por ejemplo. "Es el monumento al completo lo que supone una exaltación del franquismo. Los grupos que se concentran allí lo hacen por el significado del monumento, no por lo esté en la placa que es casi ilegible ahora mismo", concreta Collado.

Una paralización en los tribunales

Al margen de la bronca política y administrativa entre Ayuntamiento y Principado que pueda enredar los plazos está lo que haga la Compañía de Jesús como propietaria de la obra y a quien se exige que lo retire de la vía pública y lo coloque en un espacio privado. Los movimientos de los jesuitas también pueden retrasar la aplicación de la orden. Hasta un mes tienen para presentar un recurso potestativo ante la propia Consejería. Si lo hacen, el plazo quedaría paralizado hasta que hubiera una resolución.

Ya tras agotar esa vía, o de manera directa, pueden presentar un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. En ese contexto lo normal es que se solicitara la paralización del proceso como medida cautelar y no estaría fuera de lo normal que se lo concedieran para evitar perjuicios irreparables. Entonces los tiempos y la decisión final quedarían en manos de un juez. Un destino que casi parece inevitable en este asunto. Y es que también podría acabar en un juzgado la decisión municipal de no conceder licencia para esa retirada en base a la aplicación del Catálogo. Por todo ello, desde la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr), que fue la entidad que solicitó la retirada del memorial en 2024 se pide tanto al Ayuntamiento como a la Compañía de Jesús que asumen la resolución del Principado y la acaten.