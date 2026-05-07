Pumariega justifica los nuevos criterios de acceso al 11x12: "Hay que recuperar su esencia de programa de conciliación laboral y familiar"

El interés de los socios del pacto de concertación, que incluye a la patronal y los sindicatos UGT y CCOO, por recuperar la esencia con la que surgió el denominado 11x12 como programa de conciliación familiar y laboral fue el argumento que la Vicealcaldesa y edil de Empleo, la popular Ángela Pumariega, utilizó para defender el nuevo modelo de asignación de plazas del programa de las críticas del PSOE. La socialista Ana Belén Murias considera que los criterios de admisión perjudican a las familias sin empleo estable y especialmente a las mujeres como sector poblacional más afectado por los contratos a tiempo parcial. Antes la adjudicación era por orden de inscripción, ahora el Ayuntamiento ha fijado una serie de criterios sociales y laborales. El debate sobre el asunto tuvo lugar en la comisión de Hacienda, Economía, Empleo y Personal.

Defendió Pumariega que el nuevo sistema no excluye a las familias en búsqueda activa ni a las que tienen empleos a tiempos parcial "lo que introduce es un sistema de priorización más equilibrado para que las familias que están trabajando tengan preferencia. El objetivo del 11x12 es avanzar hacia un modelo en el que ninguna persona tenga que renunciar a su empleo por no poder compatibilizarlo con el cuidado de su familia". Los nuevos criterios de reparto de plazas se basan en tres pilares, según Pumariega: "superar el modelo anterior que favorecía únicamente la rapidez en la inscripción, introducir criterios objetivos vinculados a la necesidad real de conciliación y mantener la protección prioritaria de menores en situación de vulnerabilidad.

Fue también el PSOE quien preguntó a Pumariega por la apertura del albergue turístico y juvenil de Vicasa, que se espera para finales de este año o principios del que viene. Su puesta en marcha está pendiente de la compra del mobiliario y de la elección de la empresa que asume la gestión. Ahora mismo se está ultimando el pliego para sacar a licitación ese concesión. Un pliego que incluirá entre sus condiciones que en cualquier situación al menos 20 de las 64 plazas tienen que estar disponibles para el uso de peregrinos y jóvenes de hasta 29 años.

Una ordenanza para proyectos innovadores

La comisión donde tuvieron lugar esos debates arrancó con la votación de las enmiendas a la ordenanza reguladora de entornos demostradores para proyectos de innovación en el concejo de Gijón. De las ocho presentadas por el PSOE se aprobaron cuatro, dos de ellas tras aceptarse una enmienda transaccional de Foro y PP. La ordenanza logró así una dictamen favorable de la comisión de cara a su votación en el Pleno.

Y también tuvo dictamen favorable la nueva modificación del presupuesto municipal presentada por la concejalía de Hacienda por 5,1 millones. Más de un millón de euros van a pagar mejoras salariales ganadas en sentencias judiciales, otro millón es el incremento de la factura de los Servicios Tributarios y algo más de dos millones se vinculan al pago de un préstamo bancario. También van 30.000 euros para un proyecto de cocinas comunitarias de Mar de Niebla.