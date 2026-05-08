Adiós a "Casa Oscarín": el emblemático bar de Gijón cierra sus puertas tras casi dos décadas

Gijón, y en especial Cimavilla, perderán este fin de semana a uno de esos negocios pintorescos y únicos que todavía mantenían la esencia de lo cotidiano. "Casa Oscarín" cierra sus puertas tras dieciocho años dando de comer y beber a una ciudad entera. Regentado por Óscar González, comenzó con el nombre de la Mar de Vinos, que todavía luce en grande en la entrada. Sin embargo, el carácter de su dueño traspasó el cartel y todo el mundo lo acabó conociendo como "Oscarín".

Acudir al bar de la calle Eusebio Miranda de Cimavilla era toda una experiencia. Nunca se sabía que iba a ocurrir y solo había una certeza; se bebía bien y se comía mejor. Tras la barra, Óscar González, de primeras, siempre recibía a los clientes, otra cosa era lo que ocurría de puertas para dentro. "Si un día estoy un poco así en el bar, pausado, ya viene alguien a decime que si estoy malu. Joder, si os insulto porque os insulto y si no os insulto porque no os insulto. Nunca aciertes", decía el propio hostelero a LA NUEVA ESPAÑA en el verano de 2024.

Por aquel entonces ya barajaba su jubilación del bar. A sus 66 años, continuaba al frente de la barra mientras compaginaba su vida laboral en la empresa Alvargonzález. Esta situación a terminado de decantar la balanza para que decida cerrar las puertas del negocio.

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Los gijoneses recordarán las tardes en el pequeño negocio, donde las tostas de pan con tomate, las contundentes tortillas (siempre aliñadas con aceite) o las fabadas, hacían las delicias de los afortunados que podían reservar, o plantarse en el momento y encontrar mesa bajo la gracia de "Oscarín". Este fin de semana será el último servicio de un bar que mantuvo la esencia de Cimavilla hasta sus últimas horas.