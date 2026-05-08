La afición por el ciclismo toma el recinto ferial de Gijón con el primer pedaleo del "Asturias Bike Weekend": "Ojalá haya más eventos de este tipo"

La Vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, tildó la jornada de este viernes como una "coincidencia maravillosa". En primera instancia, de la Laboral partió una etapa de la Vuelta a España Femenina. Y, más tarde, el "Asturias Bike Weekend" abrió sus puertas en el recinto ferial, una cita que se convertirá estos días en "el epicentro del norte de España del mundo de la bicicleta", señaló Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón. El encuentro se prolongará hasta el domingo y cuenta con más de 30 expositores. Hay tiendas especializadas, empresas de turismo activo centradas en salidas en bici y organización de pruebas... "Ojalá haya más eventos de este tipo", afirmaron los primeros asistentes.

Uno de los espacios que más expectación suscita es el dedicado al exciclista profesional Chechu Rubiera. Un museo con bicicletas que el asturiano utilizó en su trayectoria. "Está, por ejemplo, la bici con la que corrí la última carrera, el Giro de Lombardía; con ella demuestra la evolución del material", declaró Rubiera. También hay maillots que portó en distintos equipos. De los más especiales, los de su época en la Escuela de Ciclismo de Las Mestas. Chechu Rubiera reivindicó asimismo los avances en estos vehículos. "Hay expositores que traen bicis similares a las que se usan en competición", ensalzó.

Los gijoneses Adrián Vigil, Cristina Moro y sus hijas Lara y Julia fueron de los primeros en pasarse por el recinto ferial. La familia ya acudió a la primera edición del "Asturias Bike Weekend" el pasado año y decidió repetir experiencia. "Cada vez más se utiliza la bicicleta", subrayó Adrián Vigil a escasos metros de una zona en la que varios niños mostraban sus habilidades al manillar. Destacó Álvaro Alonso que la feria, que da "un salto cualitativo y cuantitativo", concentra varias facetas: la deportiva, la de ocio, la turística... Está el mencionado circuito de ciclohabilidad y también, para los más nostálgicos, la exposición "Pequeñas Grandes Vueltas", donde pueden verse más de 70 maillots originales vestidos por leyendas del ciclismo internacional. Fueron varios los asistentes que no dudaron en inmortalizar con sus móviles las icónicas vestimentas.

La cita incluye, además, exhibiciones, talleres prácticos, charlas y propuestas divulgativas orientadas a fomentar la movilidad responsable y la seguridad vial. El deporte base será protagonista el domingo a mediodía con el "II Gran Premio Asturias Bike Weekend by Turismo Asturias", una carrera para niños de entre 5 y 14 años. "Es un elenco de actividades que abarcan todo lo que puede ser el mundo de la bicicleta", proclamó Álvaro Alonso durante la inauguración oficial del certamen, que se desarrolla en el pabellón Asturias, donde también hay ropa y calzado de ciclismo para los más interesados.

El inicio del "Asturias Bike Weekend" en Gijón, en imágenes / Marcos León

Ángela Pumariega ensalzó la dinamización que supone para Gijón albergar encuentros como el "Asturias Bike Weekend. "El sector de la bicicleta está en auge, cada vez tiene más aficionados", aseveró la popular, edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, que recalcó que la zona rural gijonesa es una "potencial pista para entrenar y practicar el ciclismo". Asimismo, Pumariega incidió en que la feria es importante para generar movimiento en la economía local. A la apertura del certamen acudieron, entre otros, Pedro López Ferrer; vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón; David Argüelles, director comercial de la Feria de Muestras; Andrés Ruiz, presidente del PP de Gijón y los diputados Pedro de Rueda y Manuel Cifuentes; Pelayo Barcia, concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público; la concejala socialista Ana Belén Murias; y el teniente jefe del Destacamento de Tráfico de Gijón de la Guardia Civil, Julio Zapatero.