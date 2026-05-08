La aplicación del Catálogo ya impidió en 2018 hacer una pequeña obra en el monumento del Simancas por estar protegido

La protección que le da estar dentro del Catálogo Urbanístico es el argumento central del Ayuntamiento de Gijón para defender que no es posible la retirada del monumento a los Héroes del Simancas ubicado en una de las fachadas del actual colegio de La Inmaculada. Una retirada que la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que encabeza Ovidio Zapico (IU) acaba de ordenar entendiendo que se trata de un símbolo de exaltación franquista que incumple la actual legislación estatal y autonómica en materia de memoria democrática.

Pero esta no sería la primera vez que el Ayuntamiento de Gijón evitara, Catálogo en mano, que se tocara la obra escultórica de Manuel Álvarez-Laviada. Ya en 2018 no autorizó una licencia de obra menor solicitada por la Compañía de Jesús, propietaria del colegio de La Inmaculada, para hacer una pequeña intervención sobre esa fachada del edificio y la escultura incorporada a ella.

Los jesuitas le pidieron entonces al Ayuntamiento licencia para una limpieza de la piedra de ese ámbito con agua a presión y la colocación de "porcelánico sujeto con grapas de acero ocultas sobre la piedra existente en grupo escultórico con posterior grabado e instalación del escudo y nombre del colegio". La respuesta municipal fue un sí a la limpieza y un no al resto de la petición, a partir de los informes de los servicios técnicos municipales vinculados a la, entonces, Dirección General de Te-crea y ratificados por los miembros de la comisión técnica del Catálogo. Entendieron los técnicos en mayo de 2018 que las obras de limpieza estaban dentro de las permitidas por el Catálogo al ser de conservación y mantenimiento del edificio pero que instalar una placa porcelánica sobre el grupo escultórico no era algo susceptible de ser autorizado.

Pero lo que tan claro tienen Ayuntamiento y Compañía de Jesús, que el Catálogo Urbanístico protege al obra de Álvarez-Laviada, no lo tienen igual de claro ni las entidades memorialistas que solicitaron la retirada ni la Consejería de Derechos Ciudadanos que la acaba de ordenar. Más bien al contrario. De hecho, en su resolución la Consejería no da por bueno que el grado de protección de la pieza en el Catálogo conlleve las condiciones necesarias para impedir retirar ese conjunto escultórico del espacio público y llevarlo a uno privado, que es lo que se está pidiendo. La ficha del Catálogo da protección integral a la iglesia y parcial al resto de los elementos.

Pero en base a los criterios de actuación que se fijan en elpropioi Catálogo, los técnicos de la Consejería llegan a la conclusión de que la retirada es viable al tratarse de un añadido a la reconstrucción original del edificio y, además, posterior a 1950. A mayores, en la resolución se hace notar que la ficha del Catálogo sobre el edificio del colegio de la Inmaculada no hace ninguna mención explícita del conjunto escultórico como elemento singular ni por su valor histórico-artística. Algo que sí hace en referencia a otras piezas de la edificación.

No es un Bien de Interés Cultural (BIC)

Desde la Consejería de Derechos Ciudadanos también se pone en valor el hecho de que el conjunto escultórico no sea un Bien de Interés Cultural (BIC) ni figure en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, como se especifica en un informe de la Consejería de Cultura. Consejería que concreta que su ámbito de competencia en el conjunto del colegio de La Inmaculada se centra en el edificio de la iglesia y que "el pronunciamiento al respecto de actuaciones más allá de ella corresponde al Ayuntamiento de Gijón". Una correspondencia que tiene que ver con su pertenencia al Catálogo como documento que recopila el conjunto de bienes inmuebles y muebles de valor histórico y cultural especial, además de elementos de los patrimonios arqueológico y natural".

La orden de retirada del memorial del Simancas ha generado una gran enfrentamiento político entre izquierda y derecha dentro del Ayuntamiento de Gijón y un nuevo foco de tensión entre el gobierno local y el autonómico. El asunto llegará, previsiblemente, al Pleno de la semana que viena ya que Vox ha presentado una pregunta dirigida al equipo de gobierno.