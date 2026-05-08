Arte "para romper los estigmas" de la salud mental: la nueva iniciativa de la Fundación Vinjoy en Gijón

Recién inaugurada y abierta al público durante el próximo mes, el centro municipal de El Coto, en su planta baja, acoge la exposición temporal "Deconstruyendo / Reconstruyendo", una muestra realizada por artistas con discapacidad psicosocial o problemas de salud mental. La iniciativa surge a través de la Fundación Vinjoy y de su llamado CenArte, un centro de intervención apoyado por el Principado y ayuntamientos que fomenta el arte y la creatividad como alternativa terapéutica. La colección cuenta con 17 obras de arte de técnicas diversas y, en algunos casos, inmersivas, sumando recursos sonoros o elementos que se pueden tocar. Los organizadores quedan ahora a la espera de que la muestra pueda hacerse itinerante y albergarse en salas de otras ciudades. "Queremos que el público conecte no solo con la obra, sino también con la persona que hay detrás de ella", señaló Beatriz Velázquez, una de las artistas.

A la inauguración acudieron este viernes la alcaldesa Carmen Moriyón, que agradeció a los artistas "haber elegido Gijón", y también Marco Antonio Luengo, jefe del Servicio de Continuidad a la Atención de la Salud Mental del Principado, que explicó que un estudio regional de hace años encuestó a personas que se habían recuperado de un sufrimiento mental intenso y que muchas de ellas vincularon a esa recuperación el haber sentido que alguien creía en ellos. "Primero alguien cree en nosotros y después logramos creer en nosotros mismos", dijo el responsable. Adolfo Rivas, director de la Fundación, añadió que con este tipo de propuestas se demuestra la capacidad del arte "para cambiar vidas" y para poner el foco en "las cosas buenas" que llegan con cualquier proceso de recuperación del tipo que sea.

En representación de los 17 artistas que participan en la muestra hablaron la ya citada Velázquez y, también, Andrés González. La obra de ella la componen cinco lienzos de colores vibrantes y un intencional estilo "naif". En ellos retrata una escena montañosa, un árbol y una casa, entre otros elementos, con el objetivo de conceptualizar los "cimientos" en los que la artista, también retratada en la pieza, se basa como persona. "Queremos que el público pueda interactuar con nuestros trabajos", defendió.

González, por su lado, tiene instalado en El Coto un lienzo de grandes proporciones que ha bautizado como "Megalópolis" y que toma la forma de un gran mapa de cartón pintado a rotulador. El diseño de ese mapa, que dibuja una ciudad imaginaria, es metódico: figuran aeropuertos, industrias, puertos. "En esta muestra enseñamos una pequeña parte de nosotros y de nuestros recuerdos, pero también de nuestra memoria colectiva", defendió el artista, que animó a que iniciativas como esta ayuden a "superar estigmas de una vez por todas".

La exposición es variada. Destaca como pieza de gran formato, junto a la megalópolis de González, la obra "Belleza" de Ángel Quirós, que retrata a un caballo en movimiento y visto de frente -parece que se dirige al trote hacia el espectador-, y también "Huellas del carbón", una pieza de Amor Castelao que usa mineral de Cangas del Narcea, donde su padre trabajó, para homenajear a los mineros asturianos fallecidos. La pieza se apoya en una composición sonora. Vanesa Casal, con una pieza tridimensional, homenajea a su abuela y sus raíces familiares. Último ejemplo: Eva Belén se trajo al centro municipal una maleta decorada con la que busca reflexionar sobre los muchos acontecimientos que marcan una biografía. Ella se imagina, por ejemplo, cómo habría crecido la niña que ella fue si jamás se hubiese mudado desde Suiza a España.