"Cimavilla. 24 horas en 24 fotografías", la muestra fotográfica de la Fundación Alvargonzález que recoge un día entero en "un espacio idílico"

La Fundación Alvargonzález inauguró en su en la sala de arte la muestra de fotografía titulada "Cimavilla. 24 horas en 24 fotografías", de Julio César Paniagua Alonso. El autor, leonés de nacimiento, pero gijonés de adopción desde 1980 retrata un día completo en el Barrio Alto. Una instantánea por hora que le llevó más de dos años transformar en la exposición que podrá ser visitada hasta el 22 de mayo. Paniagua comenzó en la fotografía de la mano de Pedro Timón con los cursos de la Universidad Popular.

“Enseguida me di cuenta de que mi estilo fotográfico es el blanco y negro y fotografía urbana. Cimavilla siempre fue un espacio idílico para mí y con esta muestra pretendo reivindicar el barrio para sus vecinos”, señala el fotógrafo que, como no podía ser de otra manera, escogió el blanco y negro para sus instantáneas del popular barrio. Las imágenes capturadas en las calles buscan lo cotidiano del día a día, inmortalizándolo en instantáneas que resultan en una mirada única sobre "pequeñas historias anónimas que, en su conjunto, conforman el espacio de convivencia que se vive en Cimavilla", añade el propio autor.

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Desde personas en su rutina, esquinas olvidadas de la zona o imágenes que buscan transmitir no solo el espacio, sino también el momento, la hora en la que fueron tomadas y que emanan el ritmo de un ambiente único en la ciudad.