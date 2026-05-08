La cosecha europea de Gijón: 42,6 millones de subvención para impulsar 34 proyectos por 67,8 millones

A poco más de un mes para se ponga punto y final al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que arrancó en 2021 a partir de los fondos europeos destinados a reactivar la economía tras el mazazo del pandemia sanitaria, Gijón tiene pendientes de rematar nueve proyectos de los 34 que consiguió sacar adelante tras haberse presentado a 53 convocatorias. De hecho, de todas las iniciativas presentadas por el Ayuntamiento –primero por el anterior gobierno de PSOE e IU y luego por el actual de Foro y PP–solo 15 fueron denegadas. Otras cuatro acabaron en renuncia por parte del Ayuntamiento, la más importante la que tuvo que ver con la concesión de tres millones de euros para la rehabilitación del colegio Rey Pelayo.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia le ha supuesto a Gijón una inyección de casi 42,6 millones de euros de fondos europeos, que han sido el soporte fundamental para sacar adelante proyectos por una cuantía de 67,8 millones. Números que no son menores y que se completan con los 25,2 millones de aportación municipal en los proyectos que requerían de cofinanciación. Con todos esos millones se ha dado vida a proyectos tan importantes como la recuperación del río Piles, la rehabilitación de barrios degradados y colegios, mejoras en Emtusa, carriles bus y carriles bici, el servicio público de alquiler de bicicletas, la renaturalización de tres zonas de la ciudad con "Gijón ecoresiliente" o la recuperación de vestigios militares para convertirlos en atractivos para el turismo, por poner algunos ejemplos.

Todos estos datos económicos los aportaba como balance provisional Jaime Fernández-Paíno, en su condición de máximo responsable municipal del Plan desde la dirección general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad. A su lado, Teresa González, Alfonso Miyares y Alejandra Menéndez, que conforman el equipo PRTR.

De arreglar colegios a renaturalizar un río

Los proyectos aún pendientes de acabar son las rehabilitaciones de los colegios de Castiello y Los Campos, el plan Arrudos 100 de digitalización del ciclo del agua que lidera la Empresa Municipal de Aguas (EMA) junto a otras entidades y ayuntamientos de Asturias, la rehabilitación arqueológica de la Campa Torres, un proyecto de turismo inteligente y las rehabilitaciones vinculadas al plan de barrios degradados de la Sindical de Contrueces, Portuarios y Monte Areo.

Es precisamente la obra de Contrueces, ahora al 60% de ejecución, la que más quebraderos de cabeza le daba al Ayuntamiento ante la evidencia de que no se iba a poder acabar en plazo, lo que podía conllevar la devolución de cerca de 1,7 millones. La solución acaba de llegar a través de una disposición del Plan Estatal de Vivienda que abre la puerta a solicitar prórrogas en programas de rehabilitación de vivienda. Algo en lo que que el Ayuntamiento, adelantó Paíno, ya está trabajando con el gobierno del Principado de Asturias, que fue quien gestionó la convocatoria a la que Gijón presentó unas obras en las que venía trabajando desde 2012. En el resto de las actuaciones se está trabajando a "destajo" para cumplir el calendario.

De izquierda a derecha, Alejandra Menéndez, Alfonso Miyares, Jaime Fernández-Paíno y Teresa González, el equipo municipal responsable del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. / Lne

Luego, y hasta septiembre, tiene el Ayuntamiento de plazo para completar las justificaciones ante los ministerios y para recibir los 6,8 millones de fondos europeos aún pendientes de ingresar. Entre ellos casi cinco millones vinculados a los ya acabados "Piles Natural" y "Gijón Ecoresiliente".

Por otro lado, el hecho de que estén a punto de cumplirse cinco años desde las primeras adjudicaciones abre la puerta a la reversión de los proyectos, que ya dejarían de estar blindados por la subvención europea. Algo que, explicó el director general de Alcaldía, no está en la mente del gobierno actual. "Tal vez se pueda corregir alguna cosa menor pero lo razonable y lo lógico es que no se reviertan inversiones que se han ejecutado en tiempo y forma y que están dando un servicio a la ciudadanía", explicó Paíno. Entre aquellas primeras, y más polémicas, adjudicaciones están las vinculadas a la zona de bajas emisiones de La Calzada y proyectos de movilidad sostenibles para potenciar el uso del transporte público y la bicicleta sobre el coche privado.

Pese al desacuerdo del actual gobierno con algunos de los proyectos comprometidos a través de fondos europeos por el equipo de la socialista Ana González –sobre todo con la reforma de los colegios al no ser la educación una competencia municipal– el forista director general de Alcaldía defendió su ejecución. "Son decisiones que toma una corporación y que la que llega después tiene la responsabilidad política de acometer. Igual que ese gobierno está acometiendo proyectos de ciudad que considera esenciales y que, entendemos, continuará el siguiente", remató el director general de Alcaldía.