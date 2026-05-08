La desesperación de Bárbara Barros, de 32 años, que lleva siete meses buscando piso para comprar en Gijón: "Las viviendas son antiguas y muy caras"

Tres de cada cuatro jóvenes menores de 35 años viven con sus padres en Asturias. La emancipación juvenil es cada vez más compleja en la región y en toda España. Detrás de ello está el precio de la vivienda, que no para de crecer, como confirman los datos oficiales y los aportados por los principales portales inmobiliarios. En marzo de 2026, el precio de venta de la vivienda en el Principado estaba en una media de 1.746 euros por metro cuadrado, un 1,1% más que el mes anterior, un 2,4 % por encima de diciembre de 2025 y un 17% más elevado que un año antes. Recorrido similar sufrió el mercado de los alquileres, con una media de 105 euros por metro cuadrado en marzo, un 8,3 % más que en el mismo mes del año anterior.

La odisea de los jóvenes para acceder a una vivienda es mucho más que el periplo por el proceloso mar de la estadística: se trata de una travesía que dura años y que tiene rostro, nombre y apellidos. Y una historia detrás qué contar. Como la de Bárbara Barros, gijonesa de 32 años, que lleva siete meses buscando un piso para comprar.

Las complicaciones del mercado inmobiliario en la ciudad y la falta de oferta asequible son los principales frenos con los que se ha encontrado. A sus 32 años, prefiere adquirir una propiedad que seguir "tirando el dinero en alquileres". "El precio por un alquiler está más alto que lo que puedes pagar por una hipoteca y tener una propiedad es un activo propio", explica Barros, que ha optado por buscar en Gijón debido a cuestiones familiares.

"Mis padres viven aquí y es una ciudad que me gusta, ofrece muchos planes y tiene mar. Supongo que por eso los precios están disparados", asume. Lo ha intentado por inmobiliarias, contactos, páginas especializadas… pero siempre llega al mismo punto. "Los precios son prohibitivos y hasta en zonas como Nuevo Roces o El Natahoyo han subido mucho", explica.

En su caso, las preferencias van más por el centro, Laviada, El Llano o la Arena, pero "los pisos son antiguos y muy caros", añade. "La oferta es escasa y los actuales propietarios prefieren alquilar en las épocas veraniegas para cubrir costes y sacar beneficios que poner el piso en venta", analiza Barros. La oferta de pisos turísticos se ha disparado y eso ha terminado por afectar a los inmuebles que se encuentran a la venta.

Su intención es seguir buscando un domicilio en Gijón, aunque no descarta poner la mirada en otras localidades. "La situación es muy crítica. El problema que veo es que la nueva vivienda que se está construyendo se encuentra lejos del centro y con precios muy por encima de otras ciudades", señala con cierta resignación, sin perder la esperanza en que surja una oportunidad. Pero son tantos los jóvenes amarrados a esa posibilidad que las opciones se reducen enormemente.