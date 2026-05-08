Gijón celebra el Día de Europa con varios actos: sonará himno y la fachada del Ayuntamiento lucirá los colores comunitarios
La cita incluye talleres y conciertos
Gijón celebrará mañana el Día de Europa con una programación especial de actividades organizada a través de la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud y del área de Relaciones Internacionales. Los actos institucionales incluirán la colocación de la bandera de la Unión Europea en la fachada de la Casa Consistorial, la interpretación del himno de Europa a las 12.00 horas en la Plaza Mayor y la iluminación del Ayuntamiento en color azul durante la noche.
Además, en colaboración con el Mercado Ecológico y Artesano de Gijón, se desarrollarán varias propuestas abiertas al público. Entre ellas figuran talleres de banderas europeas elaboradas a partir de textiles reutilizados de tela vaquera, así como un concierto del Dúo Lírico Bramasole, formado por Analy Velásquez y Daniel Vargas, que tendrá lugar el sábado a las 13.00 horas e incluirá el Himno de la Alegría. La programación continuará el domingo 10 de mayo con una actividad participativa bajo el nombre “Pesca Europa”.
El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, destacó el “firme compromiso” de Gijón con Europa, que, según señaló, se mantiene durante todo el año a través de la participación de la ciudad en redes europeas como Eurocities o Atlantic Cities.
González-Palacios recordó también que esta semana Gijón acogió a más de 200 políticos y técnicos de ciudades europeas para debatir sobre políticas de empleo y servicios sociales. “Nuestra estrategia local está alineada con los objetivos de la Unión Europea —paz, libertad, democracia, estado de derecho e igualdad— y en estos tiempos de incertidumbre internacional debemos reforzar y visibilizar nuestro compromiso y nuestro deseo de hacer una UE más unida y fuerte”, afirmó.
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