Irene Masero, la camionera tiktoker de Gijón: "Sí, señores, soy una mujer; no sé por qué sorprende tanto vernos conducir un tráiler"

Irene Masera es transportista y recorre España al volante de su "camiocornio", un tráiler decorado de arriba a abajo de unicornios, unas criaturas fantásticas que le chiflan. Esta gijonesa de 39 años se convirtió en camionera hace unos seis meses y desde entonces comparte en redes sociales su día a día en la carretera. Es tiktoker.

"He madrugado, he ido a cargar, estoy en Logroño para ir de vuelta a Cantabria a descargar un contenedor para luego irme a no sé dónde todavía...", cuenta en uno de sus muchos vídeos. En su última entrada, Irene describe cómo es ser camionera mujer. "Paré a coger un café y hubo un señor que estaba en el camión de al lado. Al hombre no sé si le salió una tortícolis o qué, porque fue como la niña del exorcista. En plan... ¿Es una mujer la que está dentro del camión? Sí, señores, sí. ¿Por qué sorprende tanto que una mujer lleve un camión o un tráiler en este caso? La vida es así. Sé que sorprende, pero no sé por qué, porque cada vez somos más".

Es administrativa y contable

Masera estudió gestión administrativa y contabilidad, pero ahora su vida son los camiones y hace rutas nacionales. En la actualidad, está sacándose el título de Transporte y Logística, según ella misma cuenta. "Llevo trabajando desde los 14 años. He repartido publicidad, he sido encargada de restaurantes y cafeterías, he trabajado en cocina, de camarera, he trabajado en residencias de ancianos como limpiadora y como cuidadora de ancianos porque tengo el título de auxiliar geriátrica. Soy administrativo y contable y he trabajado en empresas ejerciendo de lo que he estudiado. He trabajado como repartidora de paquetería. Me he sacado los carnés de camión y ahora mismo trabajo solo conduciendo. Y he tenido dos empresas, una de ellas sigue activa, la de eventos musicales", resume.

Los unicornios le acompañan siempre

Además de camionera, Irene es cantante y en todos sus vídeos en Tik Tok aprovecha para cantar. Se define como "resiliente, trabajadora y guerrera". Esta última palabra la lleva tatuada bien grande en el brazo izquierdo. Los unicornios le acompañan siempre. En tatuajes, colgado al cuello, de fondo en el camión, en la cama de su tráiler... "Me gustan porque representan magia, fantasía, color, alegría...". Y a alegre no la gana nadie.

También es tremendamente extrovertida y bromista. "Ya tengo brazo de camionera y esto solo en seis meses. Ya os diré cuando lleve diez años: voy a tener brazo conguito", afirma en su último vídeo. La gijonesa también reivindica su oficio: "Ser camionera tiene privilegios como poder disfrutar del sol en cualquier lugar y sin repetir paisaje".