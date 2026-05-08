IU y Podemos urgen que el gobierno de Gijón renuncie a la prórroga del contrato del programa 11x12: "Se debe empezar a trabajar ya en unos nuevos pliegos para 2027"
Solicitan el incremento del número de colegios participantes durante el periodo lectivo e introducir otros cambios
Renunciar a la posibilidad de prorrogar el contrato del programa 11x12 y empezar a trabajar en la elaboración de unos pliegos para el curso escolar 2027/2028. Esa es la proposición que llevarán los grupos municipales de IU y Podemos al Pleno del próximo miércoles tras conocer las claves del programa de este verano, que contará con una nueva plataforma de inscripciones y priorizará la conciliación familiar.
Desde IU y Podemos coinciden a la hora de criticar que "no se ha estudiado el traspaso de la gestión del programa a la concejalía de Educación para facilitar la coordinación con el ámbito educativo". Además, lamentan que "no se han contemplado ayudas al pago del programa 11x12 para las familias que reciben ayudas a la conciliación familiar y laboral".
Por ello, el concejal de IU, Alejandro Farpón, y la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, pedirán que una nueva licitación para el curso 2027/2028 que incluya diferentes novedades. Entre ellas, solicitarán el incremento del número de colegios participantes durante el periodo lectivo, establecer ayudas al pago del precio de los servicios del comedor del programa e incluir la prestación del servicio de comedor vinculado al 11x12 durante los periodos no lectivos. Asimismo, reivindicarán que se tengan en cuenta criterios socioeconómicos para el establecimiento del orden de asignación de plazas, priorizando en la baremación la renta de la unidad familiar, así como su situación laboral y personal.
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