El jardín comunitario del Solarón de Gijón disfruta de un nuevo sistema de riego: "Antes era tremendamente cansado"
Los colaboradores con el mantenimiento de la zona se hicieron con una manguera para el cuidado de las plantas
La Policía Local se personó en el lugar tras una denuncia vecinal, si bien los impulsores resaltaron que cuentan con el permiso pertinente
El jardín urbano comunitario del Solarón cuenta desde hace un par de semanas con una muy útil herramienta, una manguera de riego que sirve para dejar atrás los paseos con botellas y garrafas a cuestas de los colaboradores de esta iniciativa, nacida hace ya tres años. Este nuevo sistema se utiliza únicamente para regar la zona y "en momentos puntuales", señaló este jueves Cristina Villeda, una de las vecinas que habitualmente echa una mano en el cuidado del jardín. "Entre varios aportamos una cantidad de dinero para comprar la manguera", explicó Villeda, que remarcó que esta se emplea con el pertinente permiso del área de Parques y Jardines.
La medida no ha sentado bien a todos. De hecho, han ocurrido episodios en los que algún detractor de este jardín —y del uso de esta fórmula para regarlo— increpó a los ciudadanos que con esmero miman el estado de este espacio. Cristina Villeda insistió en que el agua "no se desperdicia", al tiempo que reivindicó la notable mejora que supone contar con una manguera en comparación a los métodos precedentes. "Era tremendamente cansado", manifestó la vecina.
Este huerto comunitario, gestionado por la plataforma ciudadana "Un pulmón para el Solarón", ha llegado a tener hasta 90 tipos de plantas. Los colaboradores se comunican y organizan a través de un grupo de WhatsApp en el que también ofrecen consejos para el mantenimiento de un jardín que sufrió vandalismo a las pocas semanas de ponerse en marcha en 2023. "Tiene la aceptación de, diría, el 99 % de la gente", sostuvo Cristina Villeda, que no niega que hubo "disgustos" con algún que otro vecino al que la idea no le agradaba en demasía. "No entendemos por qué esto molesta; el jardín es una belleza que gusta mucho a los visitantes del parque", agregó Villeda. Hay distintos tipos de plantas: geranios, mentas, romero, suculentas...
Los promotores mantuvieron conversaciones con el Ayuntamiento de cara a contar con un sistema de riego. "No pusieron peros", agradeció Cristina Villeda. Por las denuncias vecinales, la Policía Local se ha personado en el lugar, si bien los impulsores de la iniciativa recalcaron que poseen los permisos necesarios para regar allí con la manguera, que, inciden, se ha sufragado con bolsillos privados.
En los alrededores del jardín hay varios banquitos y, desde la implementación del nuevo modo de riego, también carteles que rezan "¡Cuidado con la manguera!" para que quienes pasen por la zona, lógicamente, no pise esta herramienta que, desde hace unos días, ha cambiado, y mejorado, la forma de cuidar el jardín urbano del Solarón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
- Muere una joven de 25 años tras precipitarse desde una ventana en Gijón
- Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal
- Golpea a su expareja con una barra de hierro en Gijón y la amenaza 'con una pistola': en su coche hallaron varios cuchillos, martillos, destornilladores y navajas
- Los nuevos dueños del histórico restaurante Las Delicias desvelan sus planes: 'Forma parte de la memoria colectiva de Gijón
- Un subfusil de guerra, pistolas camufladas en bastones y cerca de 9.000 cartuchos: gran golpe al tráfico de armas en Asturias con cinco detenidos en Gijón y Oviedo
- Los investigados por el criadero ilegal de Gijón mantienen su inocencia y achacan todo 'a una campaña mediática
- Gijón pierde uno de sus merenderos más queridos: Casa Arturo se despide tras 75 años de historia