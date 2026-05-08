El jardín comunitario del Solarón de Gijón disfruta de un nuevo sistema de riego: "Antes era tremendamente cansado"

El jardín urbano comunitario del Solarón cuenta desde hace un par de semanas con una muy útil herramienta, una manguera de riego que sirve para dejar atrás los paseos con botellas y garrafas a cuestas de los colaboradores de esta iniciativa, nacida hace ya tres años. Este nuevo sistema se utiliza únicamente para regar la zona y "en momentos puntuales", señaló este jueves Cristina Villeda, una de las vecinas que habitualmente echa una mano en el cuidado del jardín. "Entre varios aportamos una cantidad de dinero para comprar la manguera", explicó Villeda, que remarcó que esta se emplea con el pertinente permiso del área de Parques y Jardines.

La medida no ha sentado bien a todos. De hecho, han ocurrido episodios en los que algún detractor de este jardín —y del uso de esta fórmula para regarlo— increpó a los ciudadanos que con esmero miman el estado de este espacio. Cristina Villeda insistió en que el agua "no se desperdicia", al tiempo que reivindicó la notable mejora que supone contar con una manguera en comparación a los métodos precedentes. "Era tremendamente cansado", manifestó la vecina.

Este huerto comunitario, gestionado por la plataforma ciudadana "Un pulmón para el Solarón", ha llegado a tener hasta 90 tipos de plantas. Los colaboradores se comunican y organizan a través de un grupo de WhatsApp en el que también ofrecen consejos para el mantenimiento de un jardín que sufrió vandalismo a las pocas semanas de ponerse en marcha en 2023. "Tiene la aceptación de, diría, el 99 % de la gente", sostuvo Cristina Villeda, que no niega que hubo "disgustos" con algún que otro vecino al que la idea no le agradaba en demasía. "No entendemos por qué esto molesta; el jardín es una belleza que gusta mucho a los visitantes del parque", agregó Villeda. Hay distintos tipos de plantas: geranios, mentas, romero, suculentas...

Los promotores mantuvieron conversaciones con el Ayuntamiento de cara a contar con un sistema de riego. "No pusieron peros", agradeció Cristina Villeda. Por las denuncias vecinales, la Policía Local se ha personado en el lugar, si bien los impulsores de la iniciativa recalcaron que poseen los permisos necesarios para regar allí con la manguera, que, inciden, se ha sufragado con bolsillos privados.

En los alrededores del jardín hay varios banquitos y, desde la implementación del nuevo modo de riego, también carteles que rezan "¡Cuidado con la manguera!" para que quienes pasen por la zona, lógicamente, no pise esta herramienta que, desde hace unos días, ha cambiado, y mejorado, la forma de cuidar el jardín urbano del Solarón.