En marcha una actuación en Gijón para mejorar la capacidad de desagüe en los ríos Piles, Pinzales y Veranes: las tareas tienen un presupuesto de 28.000 euros
Las actuaciones se centran en retirar elementos que obstaculizan el paso del agua
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha dado comienzo a unos trabajos para mejorar la capacidad de desagüe en ríos de Gijón. Las tareas, que cuentan con un presupuesto total de 28.000 euros y se desarrollan en tramos que suman 378 metros, han arrancado en el río Pinzales, en Fontaciera, y continuarán en el arroyo Veranes, en el río Piles a la altura de Granda y en el humedal del Piles.
Las actuaciones que llevarán a cabo consisten en la retirada de elementos que obstaculizan el paso del agua, como acumulaciones de troncos y restos vegetales, así como en labores selectivas sobre la vegetación de ribera.
Con estas labores se recuperará la capacidad de desagüe ordinaria del cauce, "reduciendo el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas", señalan desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
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