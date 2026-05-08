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En marcha una actuación en Gijón para mejorar la capacidad de desagüe en los ríos Piles, Pinzales y Veranes: las tareas tienen un presupuesto de 28.000 euros

Las actuaciones se centran en retirar elementos que obstaculizan el paso del agua

El río Piles.

El río Piles. / Juan Plaza

Nico Martínez

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha dado comienzo a unos trabajos para mejorar la capacidad de desagüe en ríos de Gijón. Las tareas, que cuentan con un presupuesto total de 28.000 euros y se desarrollan en tramos que suman 378 metros, han arrancado en el río Pinzales, en Fontaciera, y continuarán en el arroyo Veranes, en el río Piles a la altura de Granda y en el humedal del Piles.

Las actuaciones que llevarán a cabo consisten en la retirada de elementos que obstaculizan el paso del agua, como acumulaciones de troncos y restos vegetales, así como en labores selectivas sobre la vegetación de ribera.

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Con estas labores se recuperará la capacidad de desagüe ordinaria del cauce, "reduciendo el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas", señalan desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

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