Ondeo de banderas en el colegio Corazón de María de Gijón para conmemorar el Día de Europa
El centro acogió un acto al que acudieron Ángel Cerdán y Julia Borque, responsables de las relaciones institucionales de la Oficina en España del Parlamento Europeo
El colegio Corazón de María de Gijón celebró este viernes el Día de Europa, que este año será mañana 9 de mayo. Al no ser día lectivo, el centro adelantó el festejo. El salón de actos acogió un encuentro en el que participaron Ángel Cerdán y Julia Borque, responsables de las relaciones institucionales de la Oficina en España del Parlamento Europeo.
Las banderas de los países miembros de la Unión Europea se ondearon durante una jornada en la que asistieron, además del director Aitor Castaño, más de dos centenares de alumnos de quinto y sexto de Primaria. El Día de Europa es una fecha marcada en el calendario académico del Codema, que este viernes volvió a exhibir su "europeísmo".
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