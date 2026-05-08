"No permitiremos que usurpe nuestras competencias": el mensaje a Zapico del gobierno de Moriyón por la retirada del monumento del Simancas

"Lo que este ayuntamiento no va a permitir es que otra administración usurpe sus competencias y de momento las competencias para aprobar el Catálogo municipal y para dar licencias de obra son del Ayuntamiento". Este fue el mensaje que, en medio del enfrentamiento entre Ayuntamiento y Principado por la retirada del monumento del Simancas, le enviaba el director General de Alcaldía y destacado miembro de Foro, Jaime Fernández-Paíno a Ovidio Zapico, líder de IU y responsable de la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

El gobierno de Carmen Moriyón ya ha anuncido que no autorizará ninguna actuación sobre el monumento por ser un elemento protegido en el Catálogo Urbanístico municipal. De hecho, y como se explicó en LA NUEVA ESPAÑA, ya en 2018 y por el mismo motivo, el Ayuntamiento denegó una licencia de obra menor a la Compañía de Jesús para hacer una actuación en el monumento adosado a una fachada de su colegio de La Inmaculada. Desde la consejería de Zapico no solo se rechaza que esa protección esté por encima de la legislación en materia de memoria democrática que avala su retirada como símbolo de exaltación franquista; también se le ha recordado al Ayuntamiento que incumplir la ley de Memoria Democrática puede suponer prevaricar.

"No deja de ser sorprendente que el consejero Ovidio Zapico venga a dar lecciones sobre prevaricación al Ayuntamiento de Gijón. Este ayuntamiento lo que ha hecho es recordar a la consejería de Ordenación del Territorio que las normas que ordenan el territorio son de obligado cumplimiento para la administración local, que es quien las aprueba, pero también para la autonómica", explicó Paíno. Ya puesto el forista le reprochó al consejero que no quiera desarrollar "seguramente por razones ideológicas" el proyecto de Ecojove que incluía la construcción de unas dos mil viviendas protegidas. y que en tres años lo único que haya hecho su consejería en Gijón haya sido "ejecutar 10 millones de euros de fondos europeos en una obra que seguramente sin prórroga no llegará a tiempo" por los pisos para jóvenes de Peritos.

Jaime Fernández-Paíno en una intervención pública, con la alcaldesa, Carmen Moriyón, a su lado. / Juan Plaza

Tras describir este panorama, criticó el director general de Alcaldía que "lo único que nos pueda traer a Gijón (por Ovidio Zapico) sea una orden de derribo de un elemento arquitectónico que está protegido en el Catálogo municipal como si el Ayuntamiento de Gijón fuera suyo y resulta que no lo es". Para luego recordarle al consejero dos cosas. La primera que IU aprobó en 2019 el Catálogo y el Plan General de Ordenación al que se vincula y la segunda que "una obra, en Gijón y en cualquier sitio, requiere de una licencia y una licencia requiere el cumplimiento del Plan General. Eso es así y lleva siendo así desde que el mundo es mundo y los ayuntamientos, ayuntamientos".