¿Planes para este verano? Naturaleza, deporte y cultura en las 19.000 plazas de la oferta veraniega municipal para las familias

Desde actividades de contacto con la naturaleza en el Monte Deva a la experiencia de vivir el día a día del Acuario de Poniente y acabar con un bautismo de buceo en el Cantábrico. De un taller para aprender a pilotar drones a otro para componer una canción pop. De un curso de surf a otro de tiru con gomeru... Así hasta las más de 160 actividades que completan la oferta –pensada sobre todo para niños y jóvenes– que ha diseñado el Ayuntamiento para que las vacaciones de verano del 2026 sean una excusa para acercarse al deporte, la cultura y la naturaleza. Y para dar una alternativa a las familias en tiempos de colegios cerrados.

Pero este 2026 no es un año cualquiera. Es el año del 20 aniversario de la puesta en marcha de esta iniciativa, como recordó en su presentación oficial el edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera. Junto a él, para presentar las ofertas de sus áreas, la Vicealcaldesa y concejala de Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega; el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador; la edil de Cultura , Montserrat López Moro, y el concejal de Servicios Sociales , Guzmán Pendás.

Campamentos talleres y cursos suman una oferta de casi 13.000 plazas, de las que 6.700 se corresponden con actividades programadas desde el Patronato Deportivo Municipal. Pero más allá de esta oferta están las 6.330 plazas que se ofertan en la nueva edición de los campamentos urbanos del programa 11x12. Que es precisamente el primero en abrirse a las inscripciones y con un sistema nuevo respecto a años anteriores.

Tal y como explicó Pumariega, las familias tendrán del 11 al 17 de este mes para inscribirse a través de la nueva plataforma online del programa –https://11x12.vitaevents.es/–y a partir del día 25 recibirían una resolución indicando si han sido admitidos. Una admisión que ya no es por orden de inscripción. Ahora se aplicará un baremo en base a condiciones sociales y económicas con la intención de primar la conciliación laboral de las familias. "Es un sistema mucho más justo y organizado", reivindicó la Vicealcaldesa. Los campamentos empiezan en junio en 16 colegios. De cara al futuro, IU y Podemos presentan en el Pleno una iniciativa de mejora del 11x12.

El grueso de la oferta del Verano Gijón es la deportiva, que no se limitan a cursos para los más pequeños. También hay un paquete de 16 actividades gratuitas y al aire libre para personas hasta los 70 años y otras dos especificamente pensadas para mayores de 70: gimnasia de mayores y aero zumba para mayores. No hay limite de edad para hacer gimnasia en el Cubofit que se va a instalar en Poniente entre el 8 de junio y el 26 de septiembre.

70 actividades desde la Fundación de Cultura

¿Novedades en la propuesta del Patronato? Un campus 4x4 de raqueta y la recuperación del campus del mar; además de una actividad urbana en familia en forma de "escape room" para buscar un tesoro siguiendo pistas a través de un teléfono móvil.

La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, por su parte, ha diseñado 70 actividades con una oferta total de 1.182 plazas que permitirán, entre otras cosas, el acercamiento de los más pequeños a los museos municipales o el desarrollo de talleres de teatro, danza, grabado, escritura, habilidades sociales, ciencia y tecnología. La creación es el eje de la actividades que se ofertan desde el servicio de juventud. También hay propuestas desde el Taller de Músicos y la oficina de Normalización Llingüistica.

Cultura y Servicios Sociales comparten el proyecto bibliosalud, que se desarrollará en las bibliotecas municipales con la intención de promover la salud entre los más jóvenes. Aunque el mayor proyecto del área social es el campamento urbano para niños y jóvenes con discapacidad y grandes necesidades de apoyo, que se desarrolla en el equipamiento social de la avenida de Moreda. También hay propuestas de la Empresa Municipal de Aguas, el jardín Botánico y la concejalía de Medio Ambiente

Veinte años del plan municipal y 20 años del Acuario

Y quien también celebra ese año su 20º aniversario es el Acuario de Poniente, que lo festejará con un evento especial el día de San Pedro. No habrá que esperar al 29 de junio para poder disfrutar de las "Vacaciones acuáticas" del acuario que incluye en su oferta un plan especial para adolescentes, la posibilidad de dormir junto a los tiburones o la de pasar un día descubriendo lo que hay detrás de las grandes peceras del Acuario.