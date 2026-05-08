Los rotarios de Gijón premian la calidad humana de Sara González, una joven de 17 años que ayuda a personas con dependencia: "Entiende que el éxito es el servicio a los demás"

A sus 17 años, Sara González Estrada tiene claro que su futuro pasa por "crecer en proyectos que busquen la inclusión de todas las personas". Esta estudiante del ciclo formativo de Grado Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia en el IES Roces, fue galardonada este viernes por el Club Rotario de Gijón como ganadora de la XIX edición del premio "Protagonistas del mañana", con el que la entidad ensalza el esfuerzo de jóvenes de la ciudad. "Entiende que el éxito es el servicio a los demás", destacaron en el acto de entrega, que tuvo lugar en el Ayuntamiento.

A pesar de su juventud, González ya acumula una amplia trayectoria en diferentes voluntariados y desde hace cinco temporadas entrena a un equipo de personas con discapacidad en el Gijón Rugby Club y a otro en la selección asturiana. "Me gusta ser un ejemplo a la hora de ayudar a la gente. Creo que todos se merecen conseguir llegar donde quieren sin que nadie les ponga algún impedimento", expresó González, quien participará en el campamento internacional Rotary de Maspalomas sobre la paz y la resolución de conflictos que se celebrará en julio de 2027. "Lo veo como una oportunidad para compartir y aprender con personas que me pueden ayudar", aseguró la ganadora.

Más allá del premio a la "excelencia" de González, los rotarios también distinguieron como finalistas de esta edición a Victoria Campos Morillón, Adrián Díaz Martín y Sophie Llaneza Konate. En su caso, Victoria Campos estudia actualmente segundo de Bachillerato Biosanitario en el IES Jovellanos y es árbitra desde 2023 en las federaciones de fútbol de España y Asturias. "Jugué a fútbol toda mi vida y por una lesión tuve que dejarlo. Fue entonces cuando decidí empezar a arbitrar", comentó Campos, quien además había obtenido previamente el primer premio del concurso de fotografía "Jovellanos".

Por su parte, Adrián Díaz y Sophie Llaneza son alumnos de segundo de Bachillerato en el Corazón de María y desde pequeños han compaginado sus estudios con su pasión por la música, la creatividad y la cultura. Díaz cursa el último año profesional de enseñanza profesional de piano y su gran objetivo es ser médico. Llaneza toca el violín y en el futuro quiere seguir estando cerca de la música y el arte.

La concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, agradeció a los rotarios por su "compromiso con la ciudad" y por su "trabajo constante, a veces silencioso, para mejorar la sociedad desde el servicio y la implicación humana". "Vivimos tiempos en los que se pone el foco en lo artificial, lo inmediato o el éxito individual. Estos premios nos recuerdan algo esencial, que es que la sociedad avanza cuando reconoce la generosidad, la empatía, la solidaridad y el compromiso con los demás", aseveró López Moro.

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La expresidenta de los rotarios Esther Morandeira subrayó la "alta calidad de todas las candidaturas que se presentaron" y felicitó a los familiares de los jóvenes por "la educación que reciben en sus casas". "Ellos son claves para motivarles y ayudarles a que tiren hacia adelante", indicó Morandeira, que añadió que "nuestro compromiso con la cultura y la educación será siempre permanente".