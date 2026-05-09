Asaltan una joyería del centro de Gijón a plena luz del día y en pocos segundos

A plena luz del día, en una de las zonas más concurridas de Gijón y en pocos segundos. Así fue el robo que este sábado por la mañana se llevó a cabo en una joyería de la calle Begoña. En pleno centro de Gijón y con las terrazas de la Ruta de los Vinos llenas, un hombre entró en la joyería, "se hizo pasar por un cliente" y se fue tras conseguir un botín del escaparate.

En el interior del negocio solo estaba su dueña, una mujer mayor que no pudo hacer nada por detener al ladrón. Según apuntan fuentes cercanas al caso, el hombre entró con normalidad en la joyería, preguntando por algunos de los productos expuestos y con una actitud poco sospechosa. Se dio una vuelta por el pequeño negocio de toda la vida y, aprovechando un despiste de la mujer, abrió una de las vitrinas que dan a la calle y del estante superior y "se llevó las piezas más pesadas".

El escaparate donde el ladrón se llevó las joyas. / LNE

La dueña, que no pudo reaccionar a tiempo, alertó a las autoridades. En el lugar, se personó una pareja de agentes de la Policía Nacional, además de varios vestidos de paisano y, al poco tiempo, la Científica, que comenzó a recabar posibles huellas y pruebas del robo. La policía también acudió a los negocios de la Ruta de los Vinos para ver si alguien había visto el asalto y por las grabaciones de las cámaras que puedan haber capturado al ladrón entrando o saliendo del negocio.

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Hace unos meses, varios negocios de la calle Corrida alertaron de los continuos robos que estaban sufriendo en la zona. Los comerciantes aseguraban que eran casi siempre las mismas personas y que tenían una metodología similar a la de este atraco a la joyería: robos rápidos, sin usar la violencia y aprovechando un despiste o que no están siendo controlados. En el barrio de El Llano también viven con preocupación ante los continuos robos que sufren en la tienda de regalos Vulevú, ubicada en la avenida Manuel Llaneza.