En Ataulfo, pescados y mariscos "como tienen que ser"

El paraíso de las mariscadas se encuentra en la ciudad de Gijón y se llama Casa Ataulfo. El popular establecimiento, situado en el centro de la villa, es conocido por el sabor de sus pescados y mariscos. Son frescos, del Cantábico y de la máxima calidad. Tal y como reza el restaurante, "como tiene que ser".

Los adeptos del centollo han de estar rápidos: mayo será el último mes en que se podrán degustar. Otras sugerencias pasan por cigalas, langostas, bugres o percebes.

Sidra natural JR / Cedida a LNE

Con respecto a los pescados, la recomendación para este fin de semana pasa por probar el rodaballo o el mero. Ambos son plena garantía cuando se trata de degustar lo mejor del Cantábrico.

Para acompañar cualquiera de los platos que se sirven en Casa Ataulfo, la sidra se antoja el maridaje perfecto. A Sed de PKDO se le añade ahora "De Pura Madre", que sustituye temporalmente a JR de etiqueta verde. "De Pura Madre" es la primera sidra del año, fresca, afrutada, sin trasegar y de sabor inconfudible. Ambas se escancian en el propio restaurante tal y como indica la auténtica tradición sidrera y complementan todos y cada uno de los platos de Casa Ataulfo.