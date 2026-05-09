Bertín Osborne "maravilla" a Gijón repasando 45 años de música: "Me encanta estar aquí y ver la Laboral hasta arriba"

Con sus clásicos temas y su carisma, Bertín Osborne conquistó este sábado a los más de 1.270 gijoneses y visitantes que llenaron el teatro de la Laboral. Fue allí donde el cantante madrileño ofreció un concierto enmarcado en su gira “45 años. La historia de una voz”, con la que se despedirá de los escenarios tras una larga carrera. "Gracias por venir a acompañarme. Para mí era muy importante venir a Asturias. Tengo que agradecer el cariño que me dais, que es una maravilla", expresó Osborne ante un público entregado de principio a fin.

El concierto de Bertín Osborne en el teatro de la Laboral, en imágenes / Marcos León

A lo largo del recital, que arrancó a las 20.30 horas se extendió durante más de 90 minutos, Osborne interpretó algunas de sus canciones más exitosas, con estilos tan variados que van desde la balada romántica hasta las rancheras mexicanas. Precisamente, el gran protagonista de la noche sacó al comienzo del concierto ese sonido del mariachi con temas como "La cama de piedra" y "No volveré", con los que recibió los primeros de los aplausos que se irían sucediendo.

Al término de esas dos canciones, Bertín se dirigió a los presentes para destacar que "estar en este sitio es increíble". "El sonido es una maravilla, me encanta estar aquí y ver el teatro de la Laboral hasta arriba", comentó el cantante, que agregó que "no sé si estaré más tiempo cantando, pero esto son recuerdos que uno se lleva para toda la vida".

A continuación llegaron dos de las canciones más esperadas por el público, «Amor mediterráneo» y «Como un vagabundo», unos temas en los que le acompañaron las voces de todos los asistentes. Lo mismo ocurrió con otros temas, como «Noches de San Juan» y «Tú solo tú».

Bertín Osborne hizo gala en todo momento del denominador común que han tenido todas sus etapas en la música, su característica elegancia y una cercanía con el público que volvió a quedar de manifiesto en el teatro de la Laboral.

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Desde el inicio del concierto, los asistentes se volcaron en el que para la mayoría fue la última ocasión de disfrutar de Bertín Osborne sobre los escenarios. Una vez más, quedó claro el impacto que tuvo desde la década de los 80 la voz del artista madrileño, que prevé culminar este año su trayectoria musical tras haber lanzado 30 discos, millones de copias vendidas y éxitos que han emocionado a diferentes generaciones. Después de haber conquistado Gijón, Bertín Osborne actuará en Oviedo este domingo a las 20.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe.