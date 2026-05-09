Carmen Borrego y Belén Rodríguez, de vacaciones por Gijón: desde Cimavilla a fotografiarse con Jovellanos
Las televisivas han aprovechado el fin de semana para hacer una escapada por la ciudad
A. O. / Europa Press
Las televisivas Carmen Borrego y Belén Rodríguez han aprovechado este fin de semana para escaparse a Gijón con sus parejas. En la primera jornada por la ciudad ya se dejaron ver por algunos de los lugares más emblemáticos.
Desde el barrio de Cimavilla, donde aprovecharon a sacarse algunas fotos, pasando por la plaza del 6 de agosto, en la que también se inmortalizaron junto a la estatua dedicada a Jovellanos. "La vida da muchas vueltas, pero quien de verdad te quiere las da contigo", expresaba Rodríguez en una publicación que subió a su Instagram. Las dos tertulianas de Telecinco también compartieron algunas stories de su visita a Asturias en donde este fin de semana puede que conozcan otros lugares de la región.
El viaje de Borrego coincide con un momento muy especial para una de sus familiares. Contando los días para el lanzamiento de su primer libro, "Si decido arriesgarme", así está Alejandra Rubio un mes después de su inesperada decisión de dejar temporalmente la televisión. Disfrutando de una tranquilidad y un descanso necesarios a nivel mediático mientras espera su segundo hijo en común con Carlo Costanzia -una niña cuyo nombre no han revelado por el momento, aunque sí ha dejado entrever que no seguirán la tradición familiar y que Teresa no entra en las quinielas la influencer ultima los preparativos de la presentación de su debut como escritora, que además supondrá su reaparición pública ante las cámaras tras su retirada.
Un día muy especial en el que contará con el apoyo de sus seres queridos, empezando por Terelu Campos y Carlo Costanzia, que ya han confirmado que estarán a su lado en la presentación de su esperada novela, una historia romántica sobre una joven universitaria, Carla, que se enamora del hermano de su novio, Ulises, recién salido de prisión.
Y mientras su suegra Mar Flores y su tía Camen Borrego todavía no han revelado si la arroparán en la fiesta de lanzamiento de 'Si decido arriesgarme', José María Almoguera ha revelado ante las cámaras de Europa Press que "de momento no me ha invitado". "Pero vamos, no creo que yo vaya. Me imagino que ahí podrá ir quien quiera pero vamos, no sé nada. Gracias por vuestro interés, pero no tengo ni idea".
Sin embargo, sí ha asegurado que "claro" que se va a comprar el libro y que piensa leérselo: "Sobre todo el apoyo es importante. Lo compraré para apoyar, que a la familia hay que apoyarla, y lo leeré" ha afirmado rotundo a pesar de que como ha reconocido sigue sin tener contacto con Alejandra y no sabe cómo va su embarazo.
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