Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón: "Me gustaría tener cuatro años más para acabar los planes en marcha"

La forista Carmen Moriyón Entrialgo (Gijón, 1966), alcaldesa de Gijón, anuncia que en el año que resta de mandato habrá "más ritmo" para impulsar proyectos pendientes y que, para verlos acabados, aspira a cuatro años más como regidora. Está pendiente de un congreso sobre transportes este mes al que puede que acuda el ministro Óscar Puente y reprocha "deslealtad" desde el Principado ante las polémicas por los accesos a El Musel y la posible retirada del "Héroes del Simancas".

Se cumplen tres años de mandato. ¿Qué destaca?

Hoy es muy visual entender el crecimiento de la ciudad: se puede pasear por Naval Azul y está concluida la ampliación del Parque Científico, lista para que la Universidad Europea, esperemos, esté construyendo su edificio en los próximos meses. Antes del verano podremos disfrutar de la playa verde del Rinconín y esta semana entraban las máquinas a Tabacalera. Es la mayor transformación de Gijón en los últimos 50 años y se constata con hechos. Somos el gobierno de los hechos. Gijón vive un momento histórico y de una vez por todas tiene que creerse lo que es: no hay ciudad en el norte de España con nuestro potencial. Y todavía no hemos acabado.

¿A qué dará tiempo este año?

Tenemos que conseguir un ritmo aún mayor y ver el plan especial de Naval Azul aprobado con el mayor consenso posible. Tendremos que ver muy avanzada Tabacalera, que esté en marcha el equipamiento de la Universidad Europea y, también, el arranque del derribo de Carlos Marx, una obra que tanto el Gobierno de España como el de Asturias entendieron cuando se lo planteamos. En el próximo año también estaremos inaugurando el pabellón de deportes de La Calzada y veremos muy avanzado el centro social de Ceares.

¿Se espera confirmar la llegada de alguna otra empresa en La Pecuaria antes de las elecciones?

Estamos en contacto constante con empresas interesadas por la ciudad. Y parece que nos queda aún lejos, pero en Naval se está viviendo el mismo proceso. Este mes estamos intensificando las reuniones con agentes interesados para consensuar el plan especial.

¿El plan debe entrar ya al detalle y recoger un acceso a la lámina de agua y un museo, como plantean las entidades?

Se podría diseñar más adelante, pero el plan especial debe recoger qué tiene cabida y qué no. Se tiene que saber si en el ámbito puede haber un museo de la historia naval, por ejemplo.

¿El primer edificio será municipal?

Cogiendo el testigo del desarrollo del primer Parque Científico, quien impulsa el ámbito, que es el Ayuntamiento, puede hacer un primer edificio como tractor del entorno. Se contemplará.

Sobre Tabacalera, acudió al arranque de las obras este viernes

Y me emocioné, porque recordé los primeros años, 2011 y 2012, cuando no podíamos abordarlo todo. Por eso empezamos por consolidar el edificio y que no se cayese. Y se hizo todo muy largo, pero ya no habrá más fases. Se hará de manera simultánea la adecuación interior y los dos edificios anexos. La empresa lo entendió y cree que incluso podrá acabar en un poco menos de tiempo. Creo que no somos conscientes de la oportunidad que nos brinda Tabacalera.

¿En qué sentido?

El director de conservación del Museo del Prado (Alfonso Palacio) dice que es la infraestructura cultural más importante que se está desarrollando en Asturias. Lo veo como una mano tendida. Hoy gran parte del patrimonio artístico de Gijón está en almacenes por falta de espacio y la gran oportunidad en este mandato fue abrir el Revillagigedo, gracias a la Fundación Cajastur. Cuando esté Tabacalera, en su sótano, las colecciones municipales estarán por fin en un lugar adecuado para su conservación y restauración. Con el centro de arte podremos atender a nuestro patrimonio y, a la vez, tener acceso a colecciones con las que nunca hubiese podido soñar Gijón e integrar el nuevo Museo Nicanor Piñole en el circuito cultural de la ciudad. Ya cumplimos nuestra promesa de abrir la residencia del Palacio de San Andrés de Cornellana y nos quedan los depósitos de Roces. En este mandato no podemos llegar a más, pero sé que tenemos un debe con los vecinos.

La finca de La Isla para ampliar el Botánico ya está comprada. ¿Habrá pronto obras?

Era la pieza que faltaba. En el primer año del mandato teníamos que comprar los terrenos portuarios de Naval y había quedado pendiente del mandato anterior del PSOE la compra de la finca en La Pecuaria de la Universidad de Oviedo. No podíamos abarcar más en ese momento, pero tampoco íbamos a dejar pasar la oportunidad. Ahora tenemos una modificación presupuestaria de 300.000 euros para obras en la casa. Lo prioritario es arreglar la cubierta.

Otra obra a las puertas es la del Albergue Covadonga.

Llevamos todo el mandato trabajando en esto. Había dos cuestiones: la infrafinanciación del Albergue durante el mandato del PSOE, porque con la pandemia habían aumentado los costes, y la preocupación por la reforma. Y había también dos temas: que el servicio técnico había dicho que no se podía compaginar ninguna nueva obra con el servicio a usuarios y que el mandato de Europa decía que las infraestructuras para personas sin hogar debían de tener otra configuración, con espacios más pequeños y privados para facilitar la recuperación de estas personas que, de manera puntual y transitoria, están en un momento difícil de su vida. Ninguno estamos libres de que algo así nos pueda pasar.

¿Existe ya un plan de realojo?

No hablaría de realojo, porque las personas que hoy están en el Albergue no van a ser las mismas que las de dentro de unos meses. El compromiso, más bien, es que la Red de Inclusión Activa se va a hacer cargo de la atención a las personas sin hogar durante el tiempo que dure la obra.

Carmen Moriyón, durante la entrevista / Juan Plaza / Juan Plaza

¿Sigue adelante el proyecto del Muro?

Nuestro reto era demostrar que técnicamente era posible. No había muchas dudas; otras ciudades ya lo han hecho. El reto que nos queda ahora es la financiación.

¿Baraja alguna fecha?

Estamos en ello. No puedo avanzar un resultado concreto más allá de que seguimos trabajando.

El edil Pelayo Barcia proponía ampliar el ámbito de estudio al centro y a La Guía. Jesús Martínez Salvador señaló que eso hoy es inviable. ¿Lo es?

El ámbito ya estudiado es con el que nos comprometemos por ahora.

¿De casualidad habrá hablado recientemente con Óscar Puente?

(Ríe). No, pero es curioso. Hay un congreso de transportes en Gijón, lo tengo en mi agenda, y figura que viene el ministro. A partir del día 20 de este mes.

¿Van a coincidir por fin?

No lo sé. Creo que por programa no, porque yo participo en la inauguración y él en la clausura, pero si realmente viene me puedo plantar allí todos los días hasta trasladarle la frustración que tenemos por que su Ministerio se haya desentendido de sacar los mil camiones que cruzan cada día La Calzada.

¿Aprecia deslealtad desde el Ministerio y el Principado?

Considero una deslealtad que el consejero Alejandro Calvo diga que el Ayuntamiento puede cortar el tráfico de camiones en Príncipe de Asturias. Pero aquí hay otro aspecto: el Principado se ofreció a liderar la alternativa de los accesos a El Musel y dársela al Gobierno de España. Y ocurrió en diciembre de 2024, cuando entregamos el cheque a la Autoridad Portuaria por los terrenos de Naval. Calvo le entregó al secretario de Estado de Transportes esa alternativa delante de mí, en una carpetilla azul. Y no supimos más. Hay dos gobiernos del mismo signo político que se permiten el lujo de no hablarse. Tras al fraude electoral del vial de Jove no hay nada, no hay proyecto. Es frustrante, inquietante, demoledor.

Foro también reprochó las críticas de Calvo al plan del Muro. ¿Se están deteriorando las relaciones con el Principado?

No, se sigue trabajando con respeto. Pero sí nos parece preocupante que un consejero venga a opinar de una obra que se va a hacer en Gijón cuando su cuenta de resultados aquí es cero. Como la de Ovidio Zapico.

Por ese otro consejero le iba a preguntar ahora por su indicación de retirar el "Héroes del Simancas".

¿En qué cabeza cabe? Esto es propaganda. Fue acción y reacción: apretamos con el plan de Ecojove y su respuesta es tirar la fachada del colegio de los jesuitas. Que explique mejor por qué pone palos en las ruedas al Plan Llave, aunque ya le adelanto que de manera inminente el concejal Jesús Martínez Salvador va a lanzar otra convocatoria.

Zapico ha dicho que Ecojove ya no tiene sentido sin el vial de Jove.

¿Y eso qué explica? En Jove está todo dispuesto para hacer 2.000 viviendas. Pero se nota que Ovidio Zapico no conoce Gijón. Nosotros hablamos de Ecojove y él responde que hay que tirar la fachada de un colegio. Vale. Pues nosotros decimos que este ayuntamiento se rige por la norma y que no vamos a dar licencia.

¿Un conjunto escultórico nos puede llevar a los tribunales con el Principado?

No lo sé. Ver veremos.

La primera edil, durante la entrevista / Juan Plaza / Juan Plaza

¿Y el Plan Llave, sin la actualización del módulo de vivienda, se puede reactivar?

Ahí está el asunto. Si no contamos con el Principado, vamos a ir por otro camino. Se hará con o sin ellos.

¿Qué camino? Se hablaba de sumar un complemento económico hace un par de meses.

Se verá pronto. En cualquier caso, nosotros modificamos el plan de Peritos porque nos lo pidieron, porque se podía perder la operación. Hablábamos antes de lealtad institucional: es esto. El Ayuntamiento permitió la explotación de los bajos para que saliesen las cuentas.

Falta poco para el verano, que siempre es intenso en Gijón.

Y este año con un eclipse. Gijón está de moda y se nota una mayor afluencia turística. Lo que nos corresponde desde el Ayuntamiento es estar a la altura en sus servicios.

La Semana Negra cambia de espacio.

Es muy ilusionante. Es una cita internacional de la cultura y una marca que Gijón debe preservar. Creo que va a salir bien.

También se ven ya obras en El Molinón.

Sí. Ningún gobierno de Foro dejó de trabajar para dotar partidas al estadio. Otros aspectos, como el mantenimiento, corresponden a la propiedad del Sporting y, bueno, parece que no avanzan tanto. Sin contar con lo que pongamos el año que viene, en este mandato se invertirán más de dos millones de euros en El Molinón. Lo más inmediato, en lo que se está trabajando ya desde Arquitectura, es en el cambio de las puertas, que están oxidadas. A partir de ahí, la concejalía de Infraestructuras se encuentra redactando el proyecto de reforma, que iniciará su primera fase con la renovación integral de las cubiertas y que permitirá generar un estadio más moderno y más cómodo.

¿Se sigue trabajando en la elaboración de un plan de juventud?

Sí, la idea es poder presentarlo antes de agosto. Si sumas a la Europea el campus de la universidad pública, vemos que tenemos y tendremos a mucha gente joven formándose aquí y tenemos que intentar que no se vayan si no quieren. Para eso hay que ofrecerles dos cosas: calidad de vida y oportunidades de trabajo.

¿Y con el centro municipal de Nuevo Roces hay avances?

Se está trabajando en el anteproyecto y se compartirá con los vecinos pronto.

¿Cómo ve a la oposición?

Creo que el PSOE perdió el pulso de la ciudad. Nunca podré entender que votasen en contra de la compra de los terrenos de Naval y a partir de ahí no entendí casi nada. También votaron en contra de modificar el plan de Peritos. Me quedo con esos dos "noes".

¿Y a sus socios del PP en el gobierno?

La relación es correcta. El resumen es que tenemos tres presupuestos aprobados y pronto empezaremos a trabajar en el cuarto.

La última vez que le pregunté por alianzas electorales dijo que aún era pronto.

Sigue siendo pronto.

Pero también ha dicho que en política "todo es posible".

Lo es. Y hay quienes pretendemos que haya una alternancia en el Gobierno y que aspiramos a un cambio. Y si yo estoy aquí lamentándome continuamente de que el Principado no tiene voz ni voto en Madrid y que no hace nada, pues eso implicará que yo trabaje para cambiar el Gobierno del Principado de Asturias. Pero para hablar de qué modo, para hablar de cómo se aterriza eso, es pronto.

Y siendo todo posible, ¿podría haber una alianza de PP y Foro a nivel regional y que a nivel municipal se mantuviesen separados?

No puedo decir nada en este momento. Yo tenía un jefe que nos decía que al paciente hay que comunicarle lo que en ese momento esté en nuestra cabeza. En mi cabeza ahora mismo hay lo que cuento.

Otro jefe suyo le decía que aquello que funciona es mejor no tocarlo, ¿no?

Es verdad. No le gustaban los experimentos.

La Regidora, en la entrevista / Juan Plaza

Dejó caer el otro día que le gustaría seguir de alcaldesa hasta ver terminados los actuales proyectos en marcha.

Sí. Me gustaría ver finalizada Tabacalera, ver las primeras empresas en Naval Azul, ver el campus de la Europea en marcha y comprobar que por suerte no perdimos ese tren. Me gustaría ver el pabellón de deportes de La Calzada ampliado, algo que lo que no fuimos capaces ni nosotros antes ni después el PSOE. Me gustaría ver la Ería del Piles desarrollada.

¿Cuatro años más?

Cuatro años más.

Junto a la Europea, hay dos planes privados en curso. Indra, ya en marcha, y Quirón, hoy en dudas.

Indra apostó por Gijón desde el principio. La inversión ya puede verse y está regenerando ese ámbito pegado a Naval. En Naval, por cierto, nosotros terminaremos la adecuación de nuestros terrenos, los más próximos al Acuario, este año. Y vamos a derribar el muro que hay ahí con unos contenedores para que la trasera del Acuario hacia Naval quede abierto.

¿Y sobre Quirón?

Gijón tiene un ayuntamiento responsable. ¿El gobierno quiere que salga adelante el proyecto de Quirón conforme al convenio que firmó con el anterior gobierno para permutar unas parcelas de Cabueñes? Rotundamente, sí. Pero si finalmente Quirón decide no hacer el proyecto, ¿se van a quedar en el aire los accesos a la ampliación del Hospital de Cabueñes por ello? Tajantemente, no. Si eso ocurre el Ayuntamiento comprará las parcelas de Cabueñes y se las entregará a la consejería. Y nos marcamos como plazo este año.

¿De plazo este año para comprarlas?

Y para cederlas. Así que Quirón debe decidir ya si quiere o no desarrollar su proyecto. Estoy tranquila; se han estudiado los mecanismos. Si al final tenemos que darle al botón de "comprar", todos los pasos con patrimonio y demás están mirados.