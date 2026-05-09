Dimisión en "Les Caseríes": Marta de la Paz Martínez deja su cargo como tesorera de la Federación rural

Marta de la Paz Martínez no seguirá en la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes". La antigua líder vecinal de Porceyo ha comunicado ya su dimisión mediante una carta. La nueva directiva de la asociación "San Félix" de la parroquia había mostrado su rechazo al nombramiento de Martínez como tesorera de la federación. Denunciaba, de hecho, su "ilegalidad".

"Por la presente y con objeto de evitar tal desacuerdo, por el bien común, la paz social, la buena convivencia entre las distintas asociaciones de vecinos y para poder defenderme libremente fuera del ámbito de la federación aludida, presento mi dimisión", afirma Marta de la Paz Martínez en la misiva.

El presidente de "Les Caseríes", José Luis García Nicieza, ya está al tanto de la decisión de su compañera de ejecutiva. En principio, el cargo que desempeñaba Martínez lo ocupará quien ejercía hasta el momento de vicetesorero, José Luis Fernández, líder vecinal de Serín. La previsión pasaba por votar en una próxima asamblea la continuidad o no de la hasta ahora tesorera, si bien esta dimisión ha precipitado todo.